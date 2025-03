Obras com investimento de R$ 74 bilhões do Novo PAC estimulam desenvolvimento de diversas áreas em SE

A apresentação do Novo PAC – Desenvolvimento e Sustentabilidade – Sergipe, nesta quinta-feira, 27, representa mais um passo na relação próxima entre o Governo do Estado e o Governo Federal. Em reunião com o governador Fábio Mitidieri, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Márcio Macedo, foram apresentados os projetos e andamentos de obras com investimentos totais de R$ 74 bilhões, que devem estimular o desenvolvimento de diversas áreas no estado.

Deste investimento total, R$ 65,4 bilhões serão diretamente no estado, enquanto R$ 8,7 bilhões se darão em empreendimentos regionais. Ao todo são 395 empreendimentos, e 28.770 unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida. Dentro dos empreendimentos, são 14 das Seleções do Novo PAC, 66 retomadas de obras e do ‘Pacto – Educação e Saúde’, e 42 de outras obras.

Ao todo, 39 obras são de responsabilidade do Estado. Uma das principais é uma maternidade de porte II, localizada em Aracaju, e que ainda está em produção do projeto. O projeto porte II prevê 150 leitos, mas a necessidade é de uma maternidade de 235 leitos. O Estado fez o pleito ao Ministério da Saúde, que foi prontamente aceito. A partir disso, o Ministério receberá uma proposta a ser levada pelo governador Fábio Mitidieri a Brasília, na semana que vem, para dar andamento ao processo.

“O projeto de porte II não era interessante, pois não contemplaria nossa situação atual. Sergipe fez a solicitação, sendo algo fora do padrão federal proposto, e o Ministério da Saúde contemplou isso. Estamos encaminhando a parte do projeto para dar adiantamento, assinar contratos, e em breve poder fazer a licitação dessa grande obra”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

Outro projeto de extrema importância é o do Sergipe Águas Profundas (Seap), com o desenvolvimento integrado de dois sistemas de produção (Seap I e II) e um de escoamento (gasoduto) em águas profundas. A obra, executada pela Petrobras, deverá ter um valor investido de R$ 309 milhões. Durante a reunião, o governador Fábio Mitidieri cobrou a efetivação do Seap, tratando também sobre o descomissionamento de plataformas em Sergipe.

“Essa reunião é um marco, porque demonstra a preocupação do governo no assunto. Ao trazer ministros ao nosso estado, a gestão está buscando entender o cenário e trazer recursos para Sergipe. Nossa estado se configura como o quarto do Brasil com maior soma de recursos para o PAC, que irão movimentar diversos segmentos, incluindo o projeto do Seqp, trazendo recursos e reindustrializando Sergipe”, ressaltou o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa.

O gerente-executivo de Projetos de Desenvolvimento da Produção da Petrobras, Dimitrios Magalhães, atualizou o andamento da situação: “Essa reunião foi muito produtiva e com um clima bastante colaborativo entre todos. Quanto à Seal, a gente se encontra em fase licitatória da unidade de produção que irá produzir o campo, com previsão de início de produção em 2030”.

Além disso, Dimitrios destacou o alinhamento de objetivos entre o Governo de Sergipe e a Petrobras. “O governador repetiu muito sobre os prazos, e é o nosso interesse também. Em qualquer projeto, o atendimento ao prazo previsto significa preservação de valor. Estamos fazendo todos os esforços para que todos os prazos sejam atingidos conforme o planejado. A Seap é uma prioridade, e um dos grandes projetos da Petrobras”, ressaltou.

Outros destaques entre as obras do Novo PAC são a duplicação das BR-101 e o terceiro ramal da Adutora São Francisco, o Canal do Xingó, o novo campus do Instituto Federal, a construção do Hospital Universitário em Lagarto e a expansão do aeroporto da capital. Estão previstas melhorias em setores como petróleo e gás, saúde, educação, e melhoria das rodovias estaduais.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, detalhou o cenário das obras das BRs. “Houve uma apresentação mútua das obras de responsabilidade federal e estadual. Em relação às BRs, são de responsabilidade do Governo Federal. O Ministério dos Transportes estava presente, junto ao DNIT. Na 101, trecho norte estará com suas obras concluídas até o fim do primeiro semestre de 2026; já o trecho sul está sendo contratado em um modelo integrado a partir de julho, com quatro lotes. Até setembro há a expectativa que todos os lotes sejam licitados. No caso da 235, está sendo executado o projeto, e estamos debruçados nisso”

“Agradeço aos ministros Rui Costa e Márcio Macedo, e quero destacar a importância da reunião de hoje. Fizemos um detalhamento dos investimentos do PAC em Sergipe, em parcerias com o Governo do Estado e os municípios, com obras também conduzidas pelo Governo Federal. Pudemos tirar dúvidas, questionamentos, e avançar nesses projetos. O mais importante é que eles virem obras efetivas, trazendo desenvolvimento, emprego, oportunidade e girando a roda da economia. Nosso objetivo é destravar obras relevantes, e monitorar o que já foi iniciado em Sergipe”, pontuou o governador Fábio Mitidieri.

