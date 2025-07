Observatório Tribunal de Contas passa a contar com Painel de Receitas e Despesas dos Municípios de SE

A ferramenta Observatório TCE, plataforma de transparência ativa do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), passou a contar com uma nova funcionalidade: o Painel de Receitas e Despesas dos Municípios Sergipanos.

A novidade permite ao cidadão acompanhar quanto cada município arrecadou e quanto gastou, com dados organizados por ano e mês.

Para a conselheira Susana Azevedo, presidente do TCE/SE, a novidade representa mais um passo importante no fortalecimento da transparência e da cidadania.

“Ao facilitar o acesso a informações sobre como os recursos públicos estão sendo arrecadados e aplicados em cada município, o Observatório reforça o papel do cidadão como agente fiscalizador e contribui diretamente para o exercício do controle social”, afirma a conselheira.

O novo painel apresenta dados sobre despesa empenhada, despesa liquidada e despesa paga, com a possibilidade de visualização por natureza da despesa.

Além disso, é possível acompanhar a evolução das receitas e despesas totais e a destinação dos recursos pagos por função governamental, como saúde, educação, administração, urbanismo, entre outras áreas.

A inclusão do painel amplia as possibilidades de uso do Observatório TCE, desenvolvido pela Diretoria de Modernização e Tecnologia (DMT) e lançado no dia 1º de fevereiro de 2024.

A ferramenta tem como objetivo oferecer à sociedade acesso facilitado aos gastos públicos, reunindo as informações em um único ambiente, com o apoio de gráficos e dados organizados de maneira simples e compreensível.​

O acesso ao Observatório TCE pode ser feito pelo portal do Tribunal de Contas: www.tce.se.gov.br.

Por DICOM/TCE