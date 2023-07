Ocupação em julho está em 58% em Sergipe, aponta ABIH

A Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Sergipe (ABIH-SE) divulgou o percentual de ocupação dos leitos no mês de julho. Segundo a entidade, a ocupação média está em torno de 58% no período. A ABIH-SE avalia que esse índice não corresponde às expectativas do setor.

Por ser considerado um período de férias, a taxa ideal seria acima de 75%. “Infelizmente, as taxas de ocupação estiveram abaixo das nossas expectativas para o mês de junho e de julho. Durante o mês de junho, mesmo com as festas juninas, a ocupação foi menor do que a esperada, talvez em virtude da falta de uma divulgação antecipada”, relata a entidade na nota encaminhada à imprensa.

Julho também está abaixo das expectativas dos hoteleiros. “Fato positivo é que, desde final de maio, já estão em andamento dois convênios, em parceria com Governo do Estado e Prefeitura de Aracaju, que estão possibilitando a Associação trabalhar forte, principalmente, a partir do segundo semestre em todo o Brasil, divulgando o Destino e buscando atrair mais turistas para nosso Estado”, finaliza a Associação.

Por Ascom/ABIH-SE