Oficiais do Exército visitam Assembleia Legislativa de Sergipe

O deputado Luciano Bispo (PSD) e o secretário-geral da Mesa Diretora da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese), Igor Albuquerque, receberam na última sexta-feira (14), no Gabinete da Presidência, o comandante militar do Nordeste, general do Exército Brasileiro, Maurílio Miranda Netto Ribeiro. O encontro que contou com a participação, o general de Divisão da 6ª Região Militar, André Luiz de Aguiar Ribeiro, o comandante do 28º Batalhão de Caçadores (Batalhão Campo Grande), tenente-coronel Ricardo Pereira Barreto e o assessor parlamentar e de Relações Institucionais do Batalhão, coronel Roberval Corrêa Leão, além de outros oficiais.

O objetivo da visita foi destacar o excelente relacionamento institucional entre a Assembleia Legislativa e o Exército Brasileiro.

“Nos sentimos muito bem recebidos e acolhidos, o que representa a história exitosa de parcerias, aqui das tropas do Exército Brasileiro sediadas em Sergipe, sediadas pelo histórico 28º Batalhão de Caçadores com a Assembleia Legislativa de Sergipe. É uma história muito bela e rica de parcerias muito exitosas em proveito da atuação do Exército Brasileiro aqui no estado de Sergipe e em proveito das demandas da sociedade sergipana. A visita foi uma oportunidade que a gente teve em vir aqui apresentar os nossos agradecimentos e abrir a oportunidade para novas parcerias que atendam aos interesses tanto do Exército Brasileiro quanto da sociedade sergipana”, reitera.

Sobre a visita de cortesia, o secretário-geral da Mesa Diretora da Alese, Igor Albuquerque destacou:

“Essa é a primeira visita institucional que o novo comandante militar do Nordeste, o general Ribeiro faz ao estado de Sergipe, que está abrangido dentro da 6ª Região Militar, que integra o Comando Militar do Nordeste. Ele é o mais alto representante do Exército Brasileiro na nossa região. Eles quando assumem um comando, visitam além das unidades militares que existem no estado, os chefes constituídos dos poderes, como o governador do estado, o presidente do Tribunal de Justiça e o presidente da Assembleia Legislativa. Nessa condição, o 1º secretário da Casa, o deputado Luciano Bispo, os recebeu em nome do presidente Jeferson Andrade. Houve uma conversa muito amigável e que vem reafirmar essa extrema relação de extrema parceria entre a Casa do Povo e o Exército Brasileiro. E que fique clara a importância de termos um Exército que nos ajuda a nos constituirmos como nação e por todos os serviços que vem prestando a exemplo de construção de estradas, operação carro-pipa e tantas outras atividades que fazem em prol da nossa comunidade”.

Na ocasião, Igor Albuquerque presenteou o general Ribeiro e o general de Divisão, André Luiz Aguira, com exemplares do livro de sua autoria: “Hierarquia Normativa no Direito Brasileiro”. Eles também receberam da Alese, uma plaquinha com registro em azulejo, com as estátuas do Largo da Gente Sergipana, que representam os grupos folclóricos sergipanos.

Foto: Joel Luiz/Alese

Por Aldaci de Souza