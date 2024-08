Oficiais e praças da Polícia Militar são promovidos nesta terça

Solenidade contou com a presença do governador Fábio Mitidieri, que também foi um dos homenageados

O governador Fábio Mitidieri participou nesta terça-feira, 27, da solenidade de promoção de 79 oficiais e 132 praças da Polícia Militar de Sergipe (PMSE). A escolha da data para o evento faz alusão ao Dia do Soldado, celebrado no último domingo, 25. Na ocasião, também houve homenagens a policiais, veteranos e civis por suas contribuições à história da corporação.

O chefe do Executivo estadual realizou a entrega da Medalha de Mérito Policial Militar aos homenageados e recebeu uma placa de agradecimento, entregue pelo comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alexsandro Ribeiro, junto a soldados da corporação.

Um dos temas destacados durante a noite foi o trabalho da polícia sergipana, que, segundo dados do Sistema Nacional de Informações em Segurança Pública (Sinesp), compilados pelo Ministério da Justiça, coloca o estado entre os mais seguros do Brasil. “Além de parabenizar, queria agradecer às nossas forças de segurança pelos números positivos apresentados. Somos o estado mais seguro do Nordeste e um dos dez mais seguros do país”, reforçou o governador Fábio Mitidieri.

O comandante-geral da PM reiterou o papel da valorização dos profissionais para o fortalecimento da instituição. “Somos gratos ao governador Mitidieri, que hoje contribuiu para a ascensão de 211 policiais militares, oficiais de praças, promovidos pelos critérios de antiguidade e merecimento. Já são 1.547 militares promovidos em um ano e oito meses da atual gestão. Isso representa 30% do nosso efetivo. É um reconhecimento merecido”, agradeceu o coronel Ribeiro.

Integrantes da PMSE, do Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe (CBMSE) e das polícias militares do Piauí, Alagoas e Bahia também foram homenageados em reconhecimento aos serviços prestados à corporação sergipana. A noite foi encerrada com o desfile da tropa.

Valorização

De um efetivo total de 5.219 policiais, 1.547 militares foram promovidos desde o início da atual gestão. Ainda como forma de valorização da categoria, já foram convocados 56 agentes e 12 escrivães da Polícia Civil; 86 novos servidores para a Polícia Científica; 94 novos soldados do Corpo de Bombeiros e autorizada a realização do concurso com 300 vagas para a Polícia Militar.

As categorias receberam reajustes de 7% no salário — para a Polícia Científica, a gratificação foi incorporada ao vencimento. Os servidores da PMSE e do CBMSE tiveram concessão de novos percentuais de periculosidade anualmente. Houve também reajuste de até 7% sobre a Gratificação por Convocação (Besp); reajuste de 7% sobre o Auxílio-Invalidez e alteração da fórmula de cálculo da remuneração do soldado-aluno: de um salário mínimo vigente para 50% do subsídio do soldado de 3ª classe.

Foto: André Moreira