Oito municípios sergipanos receberão investimento no setor de turismo

O Sebrae/SE recebeu uma emenda parlamentar de R$1 milhão, a qual faz parte do projeto “Sergipe esse é o Destino” – Capacitação e Qualificação Profissional para a Cadeia Produtiva do Turismo em Sergipe. O projeto voltado para o turismo sergipano selecionou oito municípios do estado, visando capacitar profissionais e fortalecer o setor, com foco em práticas sustentáveis e inovação.

Para a superintendente do Sebrae/SE, Priscila Felizola, “através desta emenda, vamos trabalhar os municípios sergipanos com o intuito de desenvolver o turismo e as rotas do estado, em prol do desenvolvimento de Sergipe e em benefício dos micro e pequenos empreendedores.”

Os municípios de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Estância, Itabaiana, Lagarto, Nossa Senhora do Socorro, Propriá e Tobias Barreto serão os contemplados, abrangendo diferentes níveis de desenvolvimento no Mapa do Turismo Brasileiro, nas categorias A, B e C. Cada categoria representa diferentes níveis de desenvolvimento e infraestrutura turística, exigindo abordagens específicas e ações direcionadas para o fortalecimento do setor em cada localidade.

A emenda de número 44900006, apresentada pela deputada federal Yandra Moura e aprovada por meio do Ministério do Turismo, visa capacitar trabalhadores do setor, microempreendedores, produtores locais e gestores públicos e privados, por meio do Sebrae. O objetivo é melhorar a qualidade dos serviços turísticos, promover a certificação profissional e integrar pequenos negócios ao mercado turístico, impulsionando o desenvolvimento econômico e gerando empregos.

Com foco na capacitação e na sustentabilidade, o projeto busca não apenas a melhoria da qualidade dos serviços turísticos, mas também a consolidação de Sergipe como um destino competitivo e sustentável no cenário nacional e internacional, pretendendo ser um catalisador de mudanças positivas, contribuindo para o fortalecimento das economias locais, a geração de empregos, e o desenvolvimento de uma governança turística eficiente e participativa. “Que este recurso, este R$1 milhão em emenda, possa fortalecer os empreendedores e fomentar, cada vez mais, o empreendedorismo sergipano” , expressou a deputada federal, Yandra Moura.

Texto Jaynne Pereira Rodrigues – Foto: Milton Carvalho