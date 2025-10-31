Ônibus elétrico: Aracaju está no caminho certo, afirma prefeita Emilia Corrêa

A Prefeitura de Aracaju, por meio da SMTT, retomou nesta sexta-feira (31), a operação dos 15 ônibus 100% elétricos no sistema de transporte coletivo da capital. Os veículos atenderão 13 linhas e serão operados pelas empresas Modelo, Atalaia e VRS.

Aracaju é a primeira do Nordeste a colocar em circulação uma frota elétrica operada diretamente no transporte urbano.

A iniciativa é um compromisso assumido pela prefeita Emília Corrêa, em melhorar o transporte público coletivo da cidade beneficiando à população e, além disso, contribuir com o enfrentamento às mudanças climáticas e à redução de gases de efeito estufa.

O retorno dos veículos às ruas ocorre após decisão da Justiça que indeferiu o pedido de liminar apresentado em Ação Popular movida por vereadores da bancada de oposição, que pedia a suspensão do contrato de aquisição dos ônibus elétricos firmado entre a Prefeitura de Aracaju e a TEVX Motors Group Ltda.

A decisão, proferida pela 3ª Vara Cível de Aracaju, negou a solicitação de paralisação de atos administrativos relacionados à contratação, como pagamentos e circulação dos veículos, permitindo que a operação seguisse normalmente até o julgamento do mérito da ação. Com isso, os ônibus retornam ao transporte coletivo da capital com emplacamento concluído e equipados com sistema de telemetria, que permite o monitoramento em tempo real da operação.

“Quando estive em São Paulo, no Connected Smart Cities, pude sentir de perto que praticamente todas as cidades brasileiras enfrentam desafios parecidos: a luta para modernizar o transporte, garantir acessibilidade, sustentabilidade e dignidade para a população. Cada gestor tem sua batalha, e a nossa em Aracaju foi enorme. Mas nunca deixamos de acreditar que era possível. Retomar a operação dos ônibus elétricos é mais do que colocar veículos nas ruas. É reafirmar que vale a pena lutar pelo que é certo, mesmo quando o caminho é difícil. Fomos questionados, mas seguimos firmes, com transparência e compromisso com a população. Hoje, ver esses ônibus circulando novamente, de forma regularizada e com toda a tecnologia disponível, é uma vitória da cidade, do nosso povo e da gestão que tem coragem de fazer diferente”, aponta a prefeita.

A chefe do Executivo municipal acrescenta ainda que “a experiência em São Paulo mostrou que Aracaju está no caminho certo, enfrentando os desafios com seriedade, inovando e colocando as pessoas em primeiro lugar. É assim que vamos continuar, transformando dificuldades em conquistas reais para os aracajuanos”.

Os ônibus têm emissão zero de CO₂ e ruído, capacidade para até 75 passageiros, piso totalmente baixo, ar-condicionado com saídas individuais, tomadas USB em todos os assentos e espaços reservados para pessoas com mobilidade reduzida. A autonomia média é de 300 quilômetros por recarga, podendo ser ampliada em até 30% pelo sistema de freios regenerativos. As baterias, de 385 kWh, são carregadas em até duas horas e meia.

O plano de eletromobilidade de Aracaju prevê a aquisição de 30 ônibus elétricos: 15 já estão em operação e outros 15 serão comprados por meio de licitação. O projeto inclui ainda a construção de uma usina de energia solar e a instalação de mais oito carregadores. A iniciativa colocou o município na 5ª posição do Ranking Connected Smart Cities, que destaca as cidades mais inovadoras e conectadas do país.

A fim de garantir cada vez mais acesso digno ao transporte público, a prefeita Emília, em julho deste ano, enviou um ofício ao Governo do Estado solicitando a isenção do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a aquisição de mais ônibus elétricos zero quilômetro. A solicitação sendo atendida, toda a população da Grande Aracaju ganhará. A medida já foi adotada em outras capitais e estados, como São Paulo e Pará (Belém), onde o ICMS para ônibus elétricos é zerado. É uma iniciativa que trará grandes benefícios para Aracaju e para todo o estado.

Confira abaixo as linhas atendidas pelos ônibus elétricos:

004 Santa Maria / Mercado

005 Maracaju / DIA

008 Porto Sul / B Industrial

051 Atalaia/ Centro

080 Bugio / Atalaia

200-1 Circ. Ind. e Com. 1

200-2 Circ. Ind. e Com. 2

310 Shopping Riomar / Zona Oeste

409 Riomar/ DIA

400-1 Santa Lúcia

600-1 Circular Praias 1

600-2 Circular Praias 2

702 Augusto Franco / Mercado

720 Unit / Centro

Foto: Diane Queiroz