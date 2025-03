Opera Mulher recebe investimento de R$ 10 mi do senador Alessandro

Em uma ação histórica para a saúde das mulheres sergipanas, o programa Opera Mulher, lançado neste sábado, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, recebeu um investimento de R$10 milhões do senador Alessandro Vieira (MDB/SE).

A iniciativa, que tem como objetivo realizar procedimentos cirúrgicos essenciais para a saúde feminina, é uma parceria entre o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), e a Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres (SPM).

O evento de lançamento destacou a importância de ações públicas que garantam o acesso das mulheres a tratamentos cirúrgicos, com foco em áreas como endometriose, mamoplastia redutora e reconstrutora, polimastia, laqueadura e histerectomia. O programa visa atender mulheres com diversas necessidades de saúde, muitas das quais necessitam de procedimentos essenciais para a qualidade de vida.

O senador Alessandro Vieira, que é o único parlamentar que destinou recursos para a execução do programa Opera Mulher, destacou a importância de garantir à mulher sergipana o direito a um atendimento médico de qualidade. “O Opera Mulher é um passo importante para a promoção da saúde feminina em Sergipe. Muitas mulheres enfrentam dificuldades para acessar tratamentos adequados, e este programa vem para mudar essa realidade. Estamos falando de cirurgias que podem melhorar significativamente a qualidade de vida de muitas mulheres sergipanas. O compromisso do meu trabalho é com a justiça social e o acesso à saúde para todos”, afirmou o senador.

A secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Danielle Garcia, também reforçou o impacto social do programa, que irá beneficiar mulheres que enfrentam desafios de saúde sem acesso a tratamento. “Este programa é essencial para dar às mulheres sergipanas a oportunidade de cuidar da sua saúde de maneira integral. Ações como o Opera Mulher são fundamentais para a promoção da igualdade de direitos e a garantia de qualidade de vida. Estamos acompanhando de perto este projeto que será transformador para muitas vidas”, destacou Danielle Garcia.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, destacou o sucesso do programa Opera Sergipe, que já realiza cirurgias em diversas áreas da saúde e agora foca especialmente nas mulheres sergipanas. “O Opera Sergipe sempre teve como objetivo a melhoria da saúde da população, e agora, com o Opera Mulher, estamos ampliando nosso alcance para garantir que as mulheres sergipanas recebam os cuidados que merecem. Com o apoio deste investimento do senador Alessandro Vieira, temos a certeza de que vamos fazer uma grande diferença na vida de muitas sergipanas”, afirmou Cláudio Mitidieri.

O Opera Mulher chega para transformar o cenário da saúde feminina em Sergipe e representa um importante avanço nas políticas públicas voltadas para as mulheres. A iniciativa promete proporcionar cuidados médicos essenciais e melhorar a qualidade de vida de milhares de mulheres no estado.

Por Laisa Bomfim/Assessoria Parlamentar

Foto: Jéssica Nonato