OPERAÇÃO CONJUNTA IDENTIFICA INVESTIGADO POR PLANEJAR MORTE DE PROMOTOR; SUSPEITO MORRE EM CONFRONTO

Uma operação conjunta entre a Delegacia de Itaporanga d’Ajuda e a Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core) resultou na localização de um homem investigado por planejar a morte de um promotor de justiça que atua no município. A ação policial ocorreu na manhã desta segunda-feira (3).

De acordo com o delegado Welinton Almeida, a investigação identificou um possível plano de atentado contra um membro do Ministério Público local. “A motivação para o possível crime teria sido o fato de o investigado ter sido condenado em algumas ações e acreditar que o promotor teria contribuído para as condenações”, detalhou.

Ainda conforme o delegado, a apuração policial apontou que o investigado já teria adquirido uma arma de fogo para executar o crime. “Diante de todos os elementos colhidos na investigação, foi expedida ordem judicial de busca e apreensão para o endereço do investigado, situado na região central da cidade”, acrescentou Welinton Almeida.

No cumprimento do mandado, o suspeito reagiu à abordagem policial e foi atingido após efetuar disparos contra os agentes. Ele chegou a ser socorrido para o hospital do município, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito.

As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes do caso. Denúncias e informações podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181), com garantia de sigilo absoluto.

Com informações da SSP