Ordem de serviço é assinada para a reestruturação do pavimento do acesso 123, no contorno de Itabaianinha

Nessa sexta-feira, 28, o governador Fábio Mitidieri assinou ordem de serviço para reestruturação do pavimento do acesso 123, no contorno de Itabaianinha, sul sergipano, no trecho: entroncamento da rodovia SE-385 com a SE-290. Com prazo de execução de 120 dias, a obra terá um investimento de R$ 4.947.548,76 e contará com os serviços de topografia, sondagem e posteriormente reciclagem, quando é incorporado o pavimento antigo à base, a imprimação, com uma nova capa asfáltica, e executada a drenagem e a sinalização.

O diretor presidente do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), órgão vinculado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Anderson das Neves, fala da importância da obra. “Há mais de 20 anos não acontece uma reestruturação neste trecho. Eram feitos paliativos com a operação tapa-buraco, mas agora com a reestruturação trará melhoria na trafegabilidade da rodovia, contribuindo assim no escoamento da produção da localidade”, destacou.

O secretário da Sedurbi, Luiz Roberto Dantas, falou dos benefícios desta reestruturação.”É um trecho que permite a circulação por fora do centro da cidade de Itabaianinha, dos caminhões e, principalmente, no escoamento da cerâmica, bem como no escoamento da produção de uma das vocações no município de Itabaianinha. Esta obra do Governo do Estado, através da Sedurbi e DER/SE reestruturará todo esse trecho e facilitará no escoamento da produção. É um complexo viário muito importante não só para Itabaianinha, como para toda a região”, afirmou.

Foto: Sedurbi