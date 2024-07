“OS ARACAJUANOS CONFIAM EM NOSSO PROJETO PARA CUIDAR DE ARACAJU E MELHORAR A VIDA DE TODOS”, AFIRMA DANIELLE

A delegada Danielle Garcia (MDB) segue caminhando pelos bairros da capital e dialogando com a população. Somente no início desta semana, ela esteve no bairro Santa Maria e no Manoel Preto. Nas duas localidades, a pré-candidata a prefeita de Aracaju foi bem recepcionada pelos moradores, que compartilharam seus anseios.

“Esse contato direto com os aracajuanos tem sido muito importante para que possamos identificar os problemas específicos de cada comunidade e, a partir disso, apontar possíveis soluções em nosso plano de governo. E como é bom ver que os aracajuanos confiam em nosso projeto para cuidar de Aracaju e melhorar a vida de todos”, afirmou Danielle Garcia.

Entre os temas levantados nos encontros, a necessidade de melhorias na saúde, educação e lazer. “Foram vários os problemas relatados, especialmente em relação aos serviços de saúde, seja a dificuldade para conseguir uma consulta ou até mesmo um exame. Além disso, muitas mulheres destacaram a necessidade de mais vagas de creches em suas comunidades para que possam deixar seus filhos enquanto trabalham”, ressaltou Danielle.

Segundo a pré-candidata a prefeita, as demandas apresentadas pela população precisam de soluções urgentes e concretas. “E é esse compromisso que estamos firmando com os cidadãos, o de promover uma gestão que tenha a sensibilidade de ouvir e cuidar das pessoas, mas com a firmeza para tomar as medidas necessárias para enfrentar e resolver os problemas da nossa Aracaju”, enfatizou Danielle Garcia.

Foto: Márcio Dantas

Ascom Delegada Danielle Garcia