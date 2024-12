“Os números mostram que Sergipe está no caminho certo”, comemora o governador Fábio Mitidieri

Redução do desemprego, avanços notáveis na Educação e na Saúde, obras de infraestrutura e a consolidação de políticas sociais, com foco na redução da pobreza e na garantia da segurança alimentar, foram os grandes destaques do Governo do Estado de Sergipe em 2024. Ao analisar as realizações dos últimos 12 meses, que consolidam dois anos de gestão, o governador Fábio Mitidieri avalia que o projeto de governo começa a apresentar importantes resultados. “Os números mostram que Sergipe está no caminho certo para crescer com inclusão e dignidade”, destaca o governador.

No campo da geração de empregos, Sergipe alcançou a menor taxa de desemprego da história, reduzindo a desocupação de 11,9%, em 2022, para 8,4%, em 2024. O estoque de empregos alcançou 344.524 postos de trabalho formais, e o estado liderou o crescimento no setor de serviços, com alta de 10%, bem acima da média nacional de 1,7%. “Os dados comprovam que nossa política de emprego, capacitação e atração de investimentos está transformando a economia”, salienta Mitidieri.

Programas como Primeiro Emprego, que qualificou mais de 600 jovens e foi reconhecido na Cúpula Social do G20, e o Qualifica Sergipe, que capacitou mais de 2.600 trabalhadores, foram fundamentais para esses avanços. Além disso, o Programa de Desenvolvimento Industrial (PSDI) atraiu R$ 1,8 bilhão em investimentos, gerando 3.700 novos empregos diretos.

Na área da saúde, iniciativas como o Opera Sergipe, com mais de 20 mil cirurgias realizadas, e o Enxerga Sergipe, que beneficiou mais de 7.500 pessoas com cirurgias oftalmológicas, ampliaram o acesso da população a serviços essenciais. A aquisição de novas ambulâncias e melhorias estruturais em hospitais fortaleceram o atendimento de urgência e emergência. Esses esforços demonstram o compromisso do governo com uma saúde mais acessível e eficiente.

Já no combate à pobreza, programas como o Prato do Povo, que distribuiu mais de 800 mil refeições, e o Cartão CMais, com auxílios que somam R$ 47 milhões, foram fundamentais para garantir segurança alimentar e dignidade às famílias mais vulneráveis. “Esse foi um compromisso firmado e estamos avançando nas políticas de combate à pobreza em todo o estado”, reforça o governador.

Sergipe registrou avanços históricos em sua gestão fiscal, ultrapassando pela primeira vez os R$ 6 bilhões em arrecadação, com um crescimento superior a 10% em relação ao ano anterior, resultado de ações como modernização da legislação tributária, combate à sonegação e incentivo à instalação de novas empresas. Além disso, o estado conquistou pela primeira vez a nota A na avaliação de Capacidade de Pagamento (Capag) da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), um marco que reflete o equilíbrio fiscal e abre portas para acesso a empréstimos com garantia da União. “Esse resultado mostra que estamos no caminho certo para fortalecer nossa economia”, afirma o governador.

Melhorias concretas

A Educação também avançou com a entrega de 62 obras, incluindo reformas de escolas e construção de quadras poliesportivas, com uma média de uma obra entregue a cada 12 dias. O programa Sinta o Clima climatizou mais de 150 escolas e prepara a inclusão de mais 54 unidades em 2025, com a meta de alcançar todas as 318 escolas da rede estadual até 2026. A valorização do magistério, com o desbloqueio da carreira docente após 16 anos de espera, também foi um marco para a categoria.

O turismo viveu um ano histórico, com investimentos de R$ 15 milhões em promoção do estado, participação em mais de 40 eventos nacionais e internacionais e o estabelecimento de um calendário anual de eventos como o Verão Sergipe e o Arraiá do Povo. O aumento no fluxo turístico foi consolidado com o registro de 1.158.169 passageiros no Aeroporto de Aracaju, um crescimento de 9,3% em relação ao ano anterior. “Nosso turismo deu um salto e consolidamos um calendário anual de eventos que fomenta a economia criativa e atrai turistas de todo o país”, celebra Mitidieri.

A infraestrutura recebeu investimentos robustos, com destaque para o complexo viário Senadora Maria do Carmo Alves, a maior obra de mobilidade urbana de Aracaju, orçada em R$ 318 milhões. Além disso, o programa Acelera Sergipe realizou obras de pavimentação em mais de 50 municípios, totalizando 1,2 milhão de metros quadrados de cobertura asfáltica e calçamento granítico, promovendo mobilidade e desenvolvimento regional.

Na agricultura, os seis perímetros irrigados estaduais alcançaram uma produção recorde de 230 mil toneladas de alimentos, movimentando R$ 461 milhões e beneficiando mais de 14 mil trabalhadores rurais.

Mais avanços

Para 2025, o governo planeja ampliar o alcance do Programa Primeiro Emprego, expandir as obras de infraestrutura em todos os municípios e construir novos centros de atenção especializada na saúde. Na Educação, continuará a modernização da rede estadual e a valorização dos professores. Além disso, novas parcerias para fortalecer o turismo e o setor industrial prometem alavancar ainda mais o crescimento econômico.

“O compromisso é claro: gerar empregos, melhorar a vida das pessoas e posicionar Sergipe como referência de gestão no Brasil. 2025 será um ano de ainda mais avanços e de novas conquistas para os sergipanos”, enfatiza Fábio Mitidieri.

Foto: Igor Matias