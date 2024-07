Ouvidoria disponibilizará atendimento itinerante na Vila do Forró

Nos dias 17 e 26 de julho, a Secretaria de Estado da Transparência e Controle (SETC) irá instalar uma estrutura itinerante da Ouvidoria do Estado na Vila do Forró, a fim de realizar atendimentos ao cidadão relativos à prestação de serviços públicos em geral do poder executivo estadual.

Além do atendimento presencial, as equipes vão realizar panfletagens com explicações sobre o serviço de ouvidoria, com orientações sobre como acessar e em que situações as pessoas podem buscar a ouvidoria.

O sucesso da Vila do Forró e o grande fluxo de pessoas, especialmente turistas, é uma oportunidade de divulgar o serviço de ouvidoria e aproximar a gestão pública do cidadão. “A iniciativa integra o conjunto de ações da Secretaria da Transparência para promover o diálogo do cidadão com a gestão pública, ampliando os canais de interlocução e fomentando o controle social. E a Vila do Forró é um ótimo local para esse trabalho”, explicou a secretária de Estado da Transparência e Controle, Silvana Lisboa.

A Vila do Forró, instalada na praça de eventos da Orla da Atalaia, segue funcionando durante todo o mês de julho, de terça-feira até domingo. As apresentações musicais acontecem no coreto e também no Barracão cultural.

De acordo com o ouvidor-geral do Estado, Helber Andrade, a proposta é também ampliar as ações por meio da integração com as ouvidorias setoriais dos órgãos e secretarias na divulgação de campanhas e atendimentos ao cidadão específicos de cada pasta.

“Em um espaço fixo, será montada uma tenda onde instalaremos uma unidade móvel de atendimento ao cidadão para registro de manifestações de ouvidoria no próprio local. A panfletagem fortalecerá a divulgação do serviço e a conscientização sobre em que situações o cidadão pode serviço procurar a ouvidoria”, explicou Helber Andrade.