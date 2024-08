OUVIDORIA ELEITORAL REALIZA 1º ATENDIMENTO ITINERANTE NO SHOPPING RIOMAR; 454 ELEITORES FORAM ATENDIDOS

Entre os dias 24 e 28 de julho de 2024, a Ouvidoria Eleitoral realizou seu 1º Atendimento Itinerante como parte do projeto “A Ouvidoria Eleitoral vai até você!”. O evento ocorreu no shopping RioMar concomitantemente à exposição “Da cédula à urna eletrônica: uma jornada democrática”. O objetivo foi esclarecer dúvidas dos cidadãos, divulgar os canais de contato da Ouvidoria e realizar uma Pesquisa de Satisfação com os visitantes da exposição organizada pelo Centro de Memória Eleitoral (CEMEL) do TRE/SE.

Durante o período do evento, a Ouvidoria Eleitoral atendeu 454 das 630 pessoas que visitaram a mostra. Os cidadãos, utilizando a urna eletrônica, responderam a pesquisa para avaliar a exposição. Os participantes classificaram o atendimento da Justiça Eleitoral em uma escala de 1 a 5 (5 – ótimo, 4 – bom, 3 – regular, 2 – ruim, 1 – péssimo). Além de participar da pesquisa de satisfação, 334 visitantes receberam informações sobre os serviços prestados, plantões eleitorais, títulos eleitorais, eleições 2024 e urnas eletrônicas. Entre as demandas recebidas, foram registradas dúvidas sobre local de votação, biometria e urnas eletrônicas, além de elogios ao atendimento dos servidores e sugestões sobre o evento.

A pesquisa de satisfação revelou que dos 454 votos apurados, 433 consideraram o evento “ótimo”, 18 classificaram como “bom”, 1 avaliou como “regular” e 1 como “péssimo”. Não houve votos brancos e houve 1 voto nulo. Assim, a exposição “Da cédula à urna eletrônica: uma jornada democrática” obteve 96% de aprovação com conceito “ótimo”, evidenciando o sucesso do evento.

Agradecimentos e Próximas Etapas

AjuízaDauquiria de Melo Ferreira, Ouvidora Regional Eleitoral, destacou que “este é o início de diversas ações itinerantes com o objetivo de se aproximar ainda mais da população”. Segundo a magistrada, a Ouvidoria pretende realizar atendimentos em escolas, feiras e órgãos públicos, além de divulgar seus serviços e avaliar eventos realizados pela Justiça Eleitoral.

Por intermédio da Ouvidoria, os cidadãos podem tirar dúvidas, fazer reclamações, denúncias, críticas, elogios e sugestões sobre os serviços prestados pela Justiça Eleitoral em Sergipe. Também é possível obter informações em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e a Lei de Acesso à Informação. Adicionalmente, está disponível a “Ouvidoria da Mulher”, um canal específico para relatar casos de assédio e discriminação no âmbito do TRE/SE, bem como episódios de violência política de gênero.

Formas de Contato

WhatsApp: (79) 99948-1969 – atendimento automático 24 horas e por atendente de 7h às 19h (segunda a sexta).

Telefone: (79) 3209-8777 – segunda a sexta, de 7h às 19h.

Balcão Virtual da Ouvidoria: atendimento pelo Zoom (videoconferência) – segunda a sexta, de 7h às 19h.

Formulário eletrônico da Ouvidoria

Atendimento presencial: na Ouvidoria Eleitoral, localizada no Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe (Endereço: CENAF, Lote 7, Variante 2, Aracaju/SE), no horário de 7h às 13h.

Esta iniciativa da Ouvidoria Eleitoral representa um passo significativo para reforçar a comunicação com a sociedade e promover a transparência e eficiência nos serviços prestados pela Justiça Eleitoral.

Fonte e foto TRE/SE