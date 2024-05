PAC SELEÇÕES: SENADOR ROGÉRIO AGRADECE À LULA PELOS MAIS DE R$ 60 MILHÕES ENVIADOS PARA O MUNICÍPIO DE ARACAJU

O senador Rogério Carvalho (PT/SE) comemorou o anúncio do envio de mais de R$ 60 milhões para Aracaju por meio do Novo PAC Seleções. O montante será destinado a importantes áreas da capital sergipana, reforçando o compromisso do presidente Lula com o desenvolvimento e bem-estar da população aracajuana.

Segundo o senador, os recursos serão aplicados em quatro áreas fundamentais: regularização fundiária, compra de veículos para renovação da frota do transporte público, áreas de encostas e urbanização. “Essa é mais uma prova do compromisso do presidente Lula com os aracajuanos e aracajuanas”, destacou Carvalho.

A regularização fundiária visa proporcionar segurança jurídica e melhoria nas condições de moradia para diversas famílias. Já a renovação da frota de veículos do transporte público é outra medida aguardada, que visa melhorar significativamente a mobilidade urbana. “As áreas de encostas também receberão atenção especial para prevenir deslizamentos e garantir a segurança dos moradores. Além disso, os investimentos em urbanização têm o objetivo de tornar Aracaju uma cidade mais moderna e bem estruturada”, comentou o senador.

“Portanto, agradecemos ao presidente Lula por mais esse compromisso cumprido com o povo de Aracaju. Esses recursos são fundamentais para o desenvolvimento da nossa capital e para a melhoria da qualidade de vida da nossa gente”, acrescentou.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ricardo Stuckert