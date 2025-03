Pacatuba é o segundo destino dos turistas internacionais em Sergipe, aponta Fecomércio

Nesta quarta-feira (12), Pacatuba participou do evento “Feijão com Arroz”, realizado pelo Sistema Fecomércio-Sesc-Senac. A iniciativa teve como objetivo apresentar os avanços conquistados pelo programa, a adesão de novas cidades e o impacto das ações voltadas ao desenvolvimento do turismo sergipano.

Pacatuba já foi inserida no Vai Turismo, projeto que visa contribuir com ações e estratégias que desenvolvam o turismo local promovendo o desenvolvimento socioeconômico do município e foi o destaque no evento que reuniu prefeitos de outras cidades sergipanas.

“O município demonstrou um enorme potencial nesse projeto, pois em uma pesquisa que a Fecomércio realizou, foi constatado que Pacatuba recebe até turistas internacionais. Isso significa que o município está em um patamar muito elevado. Mas é preciso profissionalizar o potencial turístico da cidade, ou seja, preparar parte dos pacatubenses para receber os turistas, pois quando eles chegam gera-se emprego e renda”, avaliou o presidente da Fecomércio, Marcos Andrade.

Segundo uma pesquisa da Fecomércio, Pacatuba é o segundo ponto turístico de Sergipe mais procurado pelos turistas internacionais, ficando atrás apenas da capital do Estado, Aracaju. O dado, revelado pelo presidente Marcos Andrade, mostra que o setor turístico pacatubense está no caminho certo.

“Nosso município tem um potencial gigantesco e todos precisam conhecer o Pantanal Nordestino que abrigamos, além das outras peculiaridades que só nós temos. Também não posso esconder a alegria de saber pelo presidente Marcos que Pacatuba é o segundo destino sergipano escolhido por turistas internacionais. E com o município adepto do projeto, só temos a crescer ainda mais”, projetou a prefeita Iara Martins (PSD).

“É um grande avanço para o turismo de Pacatuba estar inserido nesse projeto maravilhoso. O Vai Turismo vai alavancar e impulsionar o turismo na região norte de Sergipe gerando emprego e renda, mas para que tudo isso ocorra é necessário a qualificação de toda mão de obra”, ressaltou o secretário municipal de Turismo, Genivaldo Vieira.

Também participaram do evento a secretária de Gabinete de Pacatuba, Raylane França, a prefeita de Aracaju, os prefeitos de São Cristóvão, Tobias Barreto, Itabaianinha, Laranjeiras, Itaporanga D’Ajuda e Estância, além de secretários de estado das pastas do Trabalho e Turismo e seus executivos.

