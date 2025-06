Pacatuba sedia 2ª consulta pública do Plano de Gerenciamento Costeiro

O Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Sustentabilidade e Ações Climáticas (Semac), realiza a segunda consulta pública para atualização do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro de Sergipe (Gerco), no dia 17 de junho. O evento é aberto a todos os interessados em contribuir com a construção de políticas públicas e projetos de melhorias e conservação do litoral e está marcado para acontecer na praça 31 de Março, no Centro Municipal de Pacatuba.

A atualização do Gerco será finalizada ainda este ano e servirá como ferramenta para o desenvolvimento de ações e soluções necessárias. A iniciativa encontra-se na terceira de quatro etapas realizadas pela Raiz Engenharia e Consultoria Ambiental, empresa contratada pela Semac para execução dos processos. A segunda etapa já foi entregue à Secretaria em abril e apresentou uma análise detalhada dos 163 quilômetros de extensão do litoral sergipano.

Para a etapa das consultas, o Gerco leva o diagnóstico e o prognóstico para apresentação à sociedade com o objetivo de construir, junto às comunidades locais, instrumentos para ordenar e orientar o uso do solo na zona costeira. Também há o foco em diminuir a desigualdade social e proteger os povos e comunidades tradicionais, cultura e recursos naturais, garantindo o desenvolvimento sustentável dessas regiões.

Consulta

Contemplando todo o território litorâneo sergipano, os estudos do Gerco foram divididos em três regiões: litoral sul, centro e litoral norte. Todo o estudo para construção do diagnóstico do Gerco contou com uma equipe técnica, composta por geógrafo, biólogo, oceanógrafo e advogado, com especializações em desenvolvimento e meio ambiente, estudos socioambientais litorâneos, ecologia, direito ambiental e geodinâmica.

A primeira consulta pública para a atualização do plano aconteceu no Centro Social Pastoral Esperança de Deus, localizado no povoado Porto do Mato, em Estância (SE), na última terça-feira, 3, e contou com a participação ativa de membros da sociedade civil e instituições interessadas.

Ascom Semac – foto Igor Matias