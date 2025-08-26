PACTO PELA EDUCAÇÃO PROMOVE WORKSHOP PARA FORTALECER A ALFABETIZAÇÃO NOS MUNICÍPIOS SERGIPANOS

O “I Workshop sobre Alfabetização: Diagnóstico e Oportunidades de Melhoria” reuniu, nesta segunda-feira, 25, na Escola de Contas (Escontas), secretários de Educação de 30 municípios sergipanos.

A iniciativa foi promovida pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), pelo Ministério Público de Contas (MPC) e pelo Governo de Sergipe, por meio do grupo Pacto pela Educação.

A ação pedagógica teve como objetivo mapear pontos fortes e fracos, dificuldades, oportunidades e ameaças enfrentadas pelos municípios que apresentam nota individual abaixo da média estadual no quesito alfabetização. Além de proporcionar reflexão, troca de experiências e construção coletiva, a proposta foi estimular que os gestores elaborassem um esboço de plano de ação voltado à melhoria dos índices educacionais.

“Estamos aqui em um alto engajamento, com discussões de grande nível, catalogando dados para que formem um plano de ação capaz de levar ao sucesso e ao fortalecimento da política educacional nos municípios de Sergipe. Estou muito satisfeito, o engajamento é expressivo, e o Pacto pela Educação se sente fortalecido com essa atuação”, afirmou o procurador do MPC, João Augusto Bandeira de Mello, um dos coordenadores do grupo juntamente com a conselheira presidente, Susana Azevedo, que também participou da ação.

A palestra de abertura foi conduzida pela professora Quitéria Lúcia Araújo de Barros, membro do Conselho Estadual de Educação, que apresentou o tema “Case São Cristóvão – experiência e motivação”, destacando as iniciativas que impulsionaram a elevação dos índices de alfabetização no município.

Na sequência, a auditora de Controle Externo II do TCE/SE, Isabel Cristina Santos, e a professora do Programa Alfabetizar pra Valer (PAPV), Fátima Alves, compartilharam experiências e ações prioritárias relacionadas à alfabetização no estado, trazendo contribuições já identificadas pelo Tribunal de Contas.

Os participantes também realizaram duas dinâmicas em grupo: a primeira voltada ao levantamento diagnóstico dos principais desafios enfrentados pelos municípios na política de alfabetização; e a segunda destinada a iniciar a elaboração de um plano de ação individualizado.

A secretária de Educação de Lagarto, Taysa Mércia Damaceno, destacou como maiores desafios a existência de turmas multisseriadas, ainda presentes no município, e a retenção de alunos nas séries finais.

“Nós temos escolas que alcançaram quase 7,5 no IDEB e no IDESE, mas também escolas que ficaram próximas do 3. Essa discrepância faz de Lagarto um espaço de grandes desafios, mas também de potencialidades, porque acredito que, diante das dificuldades, as oportunidades se ampliam. […] Essa iniciativa inaugura um novo momento cultural para nós. Antes, a percepção era de que os órgãos de controle se limitavam à fiscalização, e uma ação como essa do TCE o coloca não apenas como órgão fiscalizador, mas também como instituição de apoio, orientação e articulação de uma rede de diálogos”, afirmou.

Em Riachão do Dantas, o cenário também apresenta fragilidades. O secretário de Educação, Lucas Silva, citou como obstáculos a vulnerabilidade do sistema de ensino, a sobreposição de métodos e materiais, além da baixa participação das famílias no processo formativo.

“O nosso município enfrenta diversos desafios no campo da alfabetização, como a sobreposição de métodos e materiais, fragilidades no sistema de ensino e a ainda baixa participação das famílias no processo formativo. A realização deste evento, encabeçado pelo TCE, é fundamental, pois promove a integração entre diferentes atores da educação, possibilita a reflexão sobre planejamentos mais eficazes e fortalece políticas públicas alinhadas ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. É uma oportunidade estratégica para construir caminhos que assegurem a todas as crianças o direito pleno à alfabetização”, destacou.

O Workshop foi encerrado com a palestra “Compromisso com a alfabetização e próximos passos”, conduzida pelo procurador João Augusto Bandeira de Mello.

Outros municípios representados no encontro foram: Aquidabã, Arauá, Barra dos Coqueiros, Canindé de São Francisco, Capela, Carira, Carmópolis, Divina Pastora, Estância, Feira Nova, General Maynard, Graccho Cardoso, Ilha das Flores, Indiaroba, Macambira, Malhada dos Bois, Malhador, Neópolis, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Pedrinhas, Porto da Folha, Santa Luzia do Itanhy, Santa Rosa de Lima, Santana do São Francisco, Santo Amaro das Brotas, Simão Dias e São Domingos.

Texto: Luana Maria – Fotos: Marcelle Cristinne