Pacto pela Juventude: Candisse e Rosângela assumem compromisso por uma Aracaju mais justa e igualitária para a juventude municipal

A candidata à prefeitura de Aracaju pelo Partido dos Trabalhadores, Candisse de Lula, acompanhada por Rosângela Santana, a sua vice, se reuniu com a militância e o grupo de vereança do PT no Diretório Estadual do partido na capital para a realização de assinatura do “Pacto pela Juventude”, um termo idealizado pelo Conselho Nacional de Juventude (CONJUVE), do Governo Federal. De prontidão, Candisse se comprometeu com o presente e com o futuro da cidade ao assinar o pacto, demonstrando que cuidar da realidade da juventude de Aracaju trará impactos positivos na busca por uma sociedade mais igualitária e socialmente justa a partir da gestão petista no município a partir de 2025.

Em seu discurso, Candisse relembrou que o seu plano de governo “Aracaju na Medida Certa”, possui o eixo “Juventude e a Transformação do Amanhã”, que destaca o protagonismo dos jovens em Aracaju nas mais diversas áreas, especialmente na educação, na cultura e na economia local.

“A juventude é a alma de Aracaju. E é pensando na juventude também que formulamos o nosso plano de governo, aliado com as políticas públicas do governo do presidente Lula. Na cultura, temos propostas de políticas inclusivas com a criação de espaços culturais acessíveis e o fortalecimento de grupos nas periferias. Na educação, iremos ofertar um ensino integral com amplas possibilidades de formação e assegurar condições para a permanência dos jovens nas escolas, com acolhimento aos filhos dos estudantes, acesso ao esporte e à cultura, por exemplo. Temos também a questão da Economia Solidária e na capacitação de jovens para o mercado de trabalho, especialmente nas áreas periféricas. Vamos garantir oportunidades para que a juventude da periferia possa prosperar e construir seu futuro”, destacou Candisse.

Por fim, a candidata de Lula reforçou a importância da participação ativa da juventude nas eleições municipais, especialmente os jovens do PT, que assumem um papel central na construção do futuro de Aracaju. Para ela, “a juventude não é apenas o futuro, mas o presente que está moldando a cidade”. “Temos dois grandes exemplos de vereadores jovens que querem trazer as soluções na medida certa para as aracajuanas e os aracajuanos, como é o caso de Kian Lemos 13111 e de Larissa Trindade 13600, moldados na juventude do PT. Se realmente queremos renovação em nossa Aracaju, a juventude tem que ocupar espaços, principalmente os de tomada de decisão. Dar a oportunidade à juventude é um dos nossos principais objetivos na nossa gestão. Então, peço que todos votem 13 nas urnas do dia 06 de outubro”, concluiu.

Pacto pela Juventude

A edição de 2024 do “Pacto pela Juventude” conta com a contribuição de jovens de todo o Brasil que participaram das Etapas da 4ª Conferência Nacional de Juventude, das juventudes partidárias nacionais e de diversas entidades da sociedade civil organizadas na pauta de juventude, para que os vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas se comprometam com as políticas públicas de juventude, em suas proposições, legislações, ações e programas, e postulantes aos cargos eletivos para que incorporem, em suas plataformas eleitorais, as demandas da juventude brasileira.

Fonte: Assessoria de Comunicação

Foto: Ellen Bispo/Assessoria de Comunicação