Pai e filho fazem história no agreste: Valmir Francisquinho e Talysson  são eleitos

A eleição simultânea de Valmir de Francisquinho e Talysson de Valmir marca um feito histórico na região agreste de Sergipe, que até então não havia presenciado um cenário onde pai e filho ocupassem simultaneamente cargos de tamanha relevância em diferentes municípios.

Valmir de Francisquinho foi eleito prefeito de Itabaiana, cidade onde já havia governado em dois mandatos anteriores, de 2013 a 2020, e foi respaldado com 35.897 votos, conquistados pela sua gestão eficiente e pelos inúmeros benefícios trazidos para o município. Ao mesmo tempo, seu filho, Talysson de Valmir, obteve sucesso nas urnas ao se tornar prefeito de Areia Branca, com apoio de 60,15% da população, marcando o início de um novo capítulo para o município.

Com uma trajetória marcada por uma administração que priorizou infraestrutura, educação e saúde, Valmir de Francisquinho tem consolidado sua trajetória de liderança e fortalecimento político na região. Em seus mandatos anteriores, ele foi responsável por transformar o município em um exemplo de desenvolvimento no interior de Sergipe, com obras de pavimentação, melhorias nos serviços de saúde e educação, além da valorização do servidor e da economia local. Sua popularidade refletiu em uma vitória eleitoral expressiva, com mais de 10 mil votos à frente do seu adversário.

Talysson de Valmir, que já havia mostrado força política como deputado estadual, segue os passos do pai e assume o desafio de administrar Areia Branca. Mesmo jovem, Talysson já demonstra ter uma visão clara sobre as necessidades de cidade e o compromisso de implementar políticas públicas que promovam o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida dos cidadãos. Sua vitória é vista como uma renovação política, mas também como a continuidade de um legado de trabalho pautado na eficiência administrativa.

Fonte e foto assessoria