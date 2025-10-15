Palácio do Planalto exonera Marcos Vander Costa da Cunha, do Dnocs, indicado por Gustinho Ribeiro

O deputado federal Gustinho Ribeiro (Republicanos-SE) entrou na lista de parlamentares atingidos pela nova rodada de exonerações promovida pelo governo federal em cargos regionais.

O Palácio do Planalto decidiu ampliar o pente-fino sobre indicações políticas e determinou a demissão de Marcos Vander Costa da Cunha, coordenado estadual do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs) em Sergipe, indicado pelo parlamentar.

A medida faz parte da chamada “faxina política” conduzida pela Secretaria de Relações Institucionais (SRI), que vem revisando nomeações em órgãos federais por todo o país.

Segundo fontes do Planalto, o levantamento é feito de forma individualizada, parlamentar por parlamentar, com foco em afastar apadrinhados de deputados que têm votado contra pautas prioritárias do governo.

Gustinho Ribeiro, aliado do líder do Republicanos na Câmara, Hugo Motta (PB), votou pelo arquivamento da medida provisória considerada essencial pela equipe econômica para o equilíbrio das contas públicas. O gesto foi interpretado no Planalto como um sinal de distanciamento da base, o que levou à substituição de seu indicado no Dnocs.

As exonerações publicadas na última segunda-feira (14) no

Diário Oficial da União também atingiram cargos na Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste

(Sudene).