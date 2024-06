Palestra para jornalistas acontece nesta sexta-feira no TRE-SE

A 5ª edição do “CAFÉ COM A IMPRENSA tem por finalidade capacitar jornalistas e promover entendimento aprofundado sobre processo eleitoral

Amanhã, dia 14 de junho de 2024 (sexta-feira), ocorre a 5ª edição do “CAFÉ COM A IMPRENSA”. O seminário é direcionado a jornalistas, repórteres e profissionais de mídia especializados em política e eleições, além de representantes de veículos de comunicação locais e nacionais e assessores de comunicação de pré-candidatos.

O evento será realizado no Auditório do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe, com início às 8h. O café de confraternização será servido às 7h30. Não haverá necessidade de inscrição prévia; os profissionais de imprensa poderão acessar o evento apresentando sua identificação na portaria.

O evento, que se consolidou como um marco no calendário eleitoral do estado, tem o objetivo de fortalecer o relacionamento entre o Tribunal e os profissionais da imprensa, fornecendo informações detalhadas e capacitação para a cobertura das eleições.

A programação inclui uma série de palestras que abordarão temas cruciais para o entendimento do processo eleitoral:

7h30: Café da manhã de confraternização.

8h: Mesa de abertura com a participação do presidente do TRE-SE, desembargador Diógenes Barreto.

8h20: Combate à Desinformação – Inovações na legislação e o papel da imprensa, com o juiz Hélio de Figueiredo Mesquita Neto.

8h40: Propaganda Eleitoral – Regras para debates e prazos importantes, com Carlos André Rodrigues Lucena.

9h: Arrecadação e Gastos Eleitorais – Visão sistêmica das prestações de contas, com Veroni Júnior Caetano de Oliveira.

9h20: Urna Eletrônica – Avanços tecnológicos e auditoria, com José Carvalho Peixoto.

9h40: Logística da Eleição – Principais prazos e características específicas das eleições municipais, com Marcelo Gerard.

Continuidade e Impacto

O “CAFÉ COM A IMPRENSA” já está consolidado como um evento crucial no processo eleitoral de Sergipe. Com a quinta edição, o TRE-SE reafirma seu compromisso com a transparência e o fortalecimento das relações com a mídia, proporcionando um espaço para esclarecimentos e capacitação contínua dos profissionais de comunicação.

O jornalismo profissional é um dos mecanismos mais importantes para uma eleição transparente e bem informada. Também é um aliado da Justiça Eleitoral no combate à desinformação. A 5ª edição do “CAFÉ COM A IMPRENSA” promete ser mais uma oportunidade valiosa para os comunicadores entenderem profundamente o processo eleitoral, contribuindo para uma cobertura jornalística que promova a difusão de informações de interesse público.

Histórico de Sucesso

Desde a sua primeira edição em 2016, o “CAFÉ COM A IMPRENSA” (que à época tinha outro nome) tem sido um espaço para o diálogo e a troca de informações entre o TRE-SE e os jornalistas. A cada nova edição, o evento atrai mais profissionais de comunicação, demonstrando sua relevância e o reconhecimento de sua importância na preparação para as eleições.

1ª Edição (2016): Contou com a participação de mais de 40 profissionais de comunicação, proporcionando uma palestra esclarecedora sobre o processo eleitoral.

2ª Edição (2018): Foi marcada por uma palestra detalhada para jornalistas, aprofundando questões sobre a legislação eleitoral.

3ª Edição (2020): Enfocou aspectos críticos das eleições, através de um seminário com foco especial na cobertura jornalística.

4ª Edição (2022): Reuniu jornalistas para discutir e entender melhor os preparativos das eleições, através de apresentações e debates informativos.

Fonte e foto TRE/SE