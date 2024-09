Palestra ‘Setembro Amarelo – Valorização da Vida’ é realizada pela Alese

A Assembleia Legislativa de Sergipe, através da Diretoria de Atenção à saúde, realizou a palestra com o tema ‘Setembro Amarelo – Valorização da Vida’. O evento teve a participação da psicóloga, Andréa Rabelo, e da treinadora comportamental, Roberta Barbosa.

A palestra mobilizou pessoas de vários lugares, inclusive servidores da Alese e, entre eles, está a servidora, Kátia Feitosa. Ela falou que este é um tema muito importante e muitas vezes esquecido quando se fala em cuidar da saúde.

“A gente, normalmente, se preocupa com nossa saúde física, com que a gente está sentindo no corpo e esquece do principal, que é a nossa mente e que é através dela que ocorrem as transformações e as doenças no corpo. Mais do que nunca, essa geração está sofrendo desses males que eu acredito seja o mal do século e é imprescindível que as pessoas cada vez mais estejam atentas para essa parte mental, porque ela que move a gente. Então, valorizando essa parte, vendo a necessidade cada vez mais de ter conhecimento de como funciona essa engrenagem em nosso cérebro, é o que me incentivou e estimulou para estar aqui”, contou.

A psicóloga Andréa Rabelo lembrou que a campanha ‘Setembro Amarelo’ é um movimento de uma corrente do bem na conscientização de que é possível pedir ajuda. O objetivo é abrir a consciência dos profissionais, das pessoas, dos colaboradores das empresas, de valorização à vida.

“É preciso saber um pouquinho mais sobre o que traz sofrimento, só assim é possível trazer essa transformação, então é uma temática de valorizar a vida para que a gente possa ajudar as pessoas que estão mais próximas, os nossos familiares, as pessoas que trabalham com a gente que às vezes estão em um sofrimento psíquico invisível, mas é real. Essa temática é chega para fortalecer esse ‘Setembro’, abrir em nosso coração, para que a gente possa trazer mais empatia, altruísmo, compaixão, a gente possa olhar o próximo mais próximo, a gente possa olhar a nossa relação conosco mesmo, com o outro e com a vida”, afirmou.

‘Setembro Amarelo’ é a campanha internacional de combate ao suicídio, dura o mês inteiro e, neste ano, tem como lema “Se precisar, peça ajuda”. Esta ajuda pode ser alcançada dentro de casa, entre os amigos e procurando auxílio profissional com psicólogo e psiquiatra. Além disso, é possível encontrar alguém para conversar através do Centro de Valorização da Vida (CVV), número 188, que está disponível 24 horas por dia, de forma gratuita.

“A vida é a melhor escolha e viver é a gente poder se desafiar cada estante, é a gente aprender que as dificuldades chegam como desafios para que a gente possa ter mais resiliência, que é essa capacidade de lidar com essas situações desafiadoras. Então que a gente possa aprender mais sobre os nossos sentimentos, pensamentos e como a gente age no dia a dia, isso é muito importante para trazer esse lugar de amor, desse movimento, dessa corrente do bem pelo fortalecer e despertar de uma nova consciência. Cada vez que a gente traz consciência, a gente traz uma abertura para novas perspectivas de vida”, falou.

A treinadora comportamental, Roberta Barbosa, disse que ativar o cérebro pode ser a mudança necessária. “Você trabalha hoje, você tem um comportamento de vida que começou com hábitos e esses hábitos começaram com repetições, então se você não entende que o seu cérebro não distingue o que é real do que é imaginário, você pode dar informações ao seu cérebro para ativar novas funções, assim gerar novos aprendizados e quando você aprende algo é porque você praticou, você repetiu, e você tornou isso um hábito na sua vida, assim você se comporta daquela forma”.

Roberta explicou que é preciso entender que quando se começa a trabalhar o ‘eu’, o que ‘eu posso fazer’, ‘de onde eu vi’, ‘quem eu sou’ e a ‘importância para as pessoas ao seu redor’ passa a ser possível assimilar melhor os comportamentos de vida, com mais autoconsciência e, consequentemente, mais felicidade para os dias e mais força para enfrentar o dia a dia.

“A gente tem uma área no nosso cérebro, o giro singulado, que adota novos comportamentos a partir de novas atitudes que a gente empreende e tudo começa com uma mensagem. Então a partir do momento que a gente vem para cá, traz uma palestra, um momento de treinamento e essas ativações, a gente está permitindo que essas pessoas digam sim para ver o novo, para ver a vida de outra maneira, que elas consigam acessar essas áreas cerebrais que trabalham esses novos comportamentos. A palavra tem força, imagine que todo dia você tem um pensamento ruim você acorda falando do problema, dizendo que está preocupada, que está triste e você continua repetindo essas informações, vai chegar um momento que você mesmo sem um problema, com o problema já resolvido, você continua com um comportamento triste. E se todo dia a gente fizesse diferente? Se todo dia a gente acordasse dizendo ‘eu sou próspera, eu sou feliz, eu sou amada, eu tenho tudo o que eu preciso’? Começaria a fazer o meu cérebro ativar novas áreas de felicidade e possar a me comportar como uma pessoa mais feliz, mais próspera, mais amada e, com isso, eu consigo resolver com mais facilidades os problemas do meu dia a dia. Isso é comprovado cientificamente”, detalhou.

A palestra com o tema ‘Setembro Amarelo – Valorização da Vida’ foi realizado no auditório da Escola do Legislativo João de Seixas Dória (Elese).

Foto Joel Luiz

Por Wênia Bandeira