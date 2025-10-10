Para Marcha Contra Reforma Administrativa, sindicatos pedem ajuda a parlamentares

Na Câmara Federal, Reforma Administrativa ameaça serviços públicos de todo o Brasil. Luta contra Reforma Administrativa já está no Aeroporto de Brasília JK

O Fórum dos Sindicatos dos Servidores Federais, os sindicatos de servidores públicos de Sergipe, a Central Única dos Trabalhadores (CUT-SE) e das demais centrais sindicais enviou ofício nesta semana pedindo apoio, no financiamento da Marcha Contra a Reforma Administrativa que será em Brasília no dia 29 de outubro, para os seguintes parlamentares:

*vereador Camilo Daniel (PT)

*vereadora Sônia Meire (Psol)

*vereador Iran Barbosa (Psol)

*vereador Isac Silveira (União Brasil)

*senador Rogério Carvalho (PT)

*deputado federal João Daniel (PT)

*deputada estadual Linda Brasil (Psol)

*deputado estadual Paulo Júnior (PV)

“A gente espera que os deputados se sensibilizem e nos ajudem nesta luta em defesa do serviço público em todo o Brasil”, destacou Deivid Christian (SINDIPREV/SE).

A Reforma Administrativa já tramita na Câmara dos Deputados prenunciando a destruição em curso de direitos da classe trabalhadora.

A proposta foi apresentada na Câmara dos Deputados como resultado do grupo de trabalho formado por Pedro Paulo (PSD-RJ), Zé Trovão (PL-SC) e Hugo Motta (Republicanos-PB).

Através de projetos de Emenda Constitucional (PEC), lei complementar (PLP) e lei ordinária (PL), a Reforma Administrativa reduz o Estado a um balcão de negócios e abre espaço para interesses privados em detrimento do serviço público de qualidade à população.

Ataque direto aos servidores das três esferas (federais, estaduais e municipais), a Reforma Administrativa abre as portas para mais apadrinhamento político, corrupção e o sucateamento dos serviços públicos.

Em defesa de um Estado forte e capaz de garantir direitos para a maioria da população, é preciso resistir contra a Reforma Administrativa assegurando a continuidade dos serviços públicos.

Texto Iracema Corso – Imagem: Coletivo das Três Esferas da CUT