Paraná Pesquisa/Band.UOL mostra Emília com mais que o dobro de Luiz e Yandra juntos

Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta segunda-feira, 16, pelo portal Band UOL, mostra que a candidata à prefeitura de Aracaju, Emilia Corrêa (PL), lidera a disputa com 40,09% dos votos válidos. A candidata do PL tem o dobro de intenções de voto do segundo e terceiro colocados.

A disputa pela segunda posição apresenta um empate técnico, dentro da margem de erro de 3,8 pontos percentuais, entre Luiz Roberto (PDT), com 19,25%, e Yandra (União Brasil), com 18,34%, seguidos por Delegada Danielle (MDB), com 11,85% dos votos válidos.

A pesquisa, realizada entre os dias 12 e 15 de setembro, ouviu 710 eleitores. O grau de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), sob o número SE- 06428/2024.

CONFIRA OS NÚMEROS:

Pesquisa estimulada:

Emilia Correa (PL): 35,2%

Luiz Roberto (PDT): 16,9%

Yandra (União Brasil): 16,1%

Delegada Danielle (MDB): 10,4%

Candisse Carvalho (PT): 5,9%

Niully Campos (Psol): 2,4%

Zé Paulo (Novo): 0,8%

Felipe Vilanova de Góis Andrad (PCO): 0,1%

Não sabe/não respondeu: 5,6%

Nenhum/branco/nulo: 6,5%

Votos válidos:

Emilia Correa (PL): 40,09%

Luiz Roberto (PDT): 19,25%

Yandra (União Brasil): 18,34%

Delegada Danielle (MDB): 11,85%

Candisse Carvalho (PT): 6,72%

Niully Campos (Psol): 2,73%

Zé Paulo (Novo): 0,91%

Felipe Vilanova de Góis Andrad (PCO): 0,11%

Por Ascom/Coligação Por Uma Nova Aracaju