PARCERIA COM GOVERNO POSSIBILITOU AMPLIAÇÃO DO PROJETO “REDE SERGIPANA DE MULHERES EMPREENDEDORAS”

A “Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras”, lançada, no último 18 de junho, tem se destacado como uma iniciativa transformadora no apoio ao empreendedorismo feminino e ao fomento da economia criativa.

O projeto inovador, que é fruto da colaboração entre o Grupo Gambiarra e o Instituto SER, financiado pelo Ministério da Cultura, por meio de emenda parlamentar do senador Alessandro Vieira (MDB), também conta com a parceria estratégica da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, que ajudou a ampliar a oferta de vagas do projeto, saindo de 20 para 30 mulheres contempladas com a iniciativa, e também tem garantido suporte logístico para que mulheres de cidades do interior possam participar da iniciativa, que tem Aracaju como local de encontros presenciais.

A parceria com o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres, está proporcionando um suporte contínuo e abrangente, capacitando mulheres e ajudando a impulsionar seus negócios de maneira sustentável e eficiente. A coordenadora do projeto, Isabele Ribeiro, ressalta a satisfação de ver a ampliação do número de mulheres contempladas graças ao apoio da Secretaria. “A parceria surgiu da necessidade de atender a demanda crescente de mulheres interessadas. Foram 149 inscritas, com projetos maravilhosos. Entendemos que 20 mulheres era pouco, então apresentamos essa proposta para a Secretaria da Mulher. A secretária Camila Godinho entendeu a importância do projeto e garantiu o apoio financeiro e logístico necessário para ampliarmos o número de mulheres contempladas, o que foi maravilhoso,” explicou Isabele.

Secretária de Estado de Políticas para as Mulheres, Camila Godinho destacou a importância dessa parceria para garantir um apoio consistente às mulheres empreendedoras. “Não temos medido esforços para apoiar esse projeto que visa oferecer um suporte consistente e abrangente às mulheres empreendedoras que enfrentam desafios diários na linha de frente de seus negócios. Nossa missão vai além de simplesmente fornecer ajuda momentânea; buscamos estabelecer uma rede de apoio contínuo, que inclui desde orientação e acompanhamento até cuidados a essas mulheres, essencial para o crescimento e sucesso dessas empreendedoras”, afirmou Camila. Ela reforçou a confiança nas parcerias estabelecidas: “Contamos com a parceria de duas organizações que admiro e confio plenamente: a do Projeto Gambiarra, em nome de Bele, e as meninas da SER, ambas lideradas por mulheres. Essas instituições estarão ao lado de vocês, oferecendo todo o suporte necessário e realizando um trabalho crucial nos bastidores, garantindo que vocês recebam o apoio integral para prosperar em suas jornadas empreendedoras”, assegurou a secretária.

Isabele Ribeiro também destacou o impacto positivo que o projeto terá na vida das participantes. “O Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras não é apenas mais um programa; ele é um compromisso com o futuro e o desenvolvimento das mulheres empreendedoras. Estamos trabalhando para viabilizar todo um suporte que fará com que essas mulheres estejam presentes no projeto, principalmente as sergipanas das cidades do interior de Sergipe. Esse é um compromisso firmado pela Rede através da parceria com a Secretaria da Mulher”, acrescentou.

O projeto oferece 10 módulos de formação que abrangem diversos aspectos do empreendedorismo, além de acesso a um espaço de coworking totalmente equipado por 10 meses. Essa estrutura visa não apenas incentivar o empreendedorismo feminino, mas também promover a colaboração e a estratégia entre as participantes. “Estamos empenhados em oferecer ferramentas que não só capacitem as mulheres, mas também construam a confiança necessária para que elas superem desafios e alcancem o sucesso,” afirmou Isabele. “A Secretaria de Estado de Políticas para as Mulheres tem sido uma parceira incrível nessa jornada, e estamos animadas com o impacto positivo que essa colaboração terá no empreendedorismo feminino em Sergipe”, ressaltou a coordenadora da Rede Sergipana de Mulheres Empreendedoras

