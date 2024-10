PARCERIA DO GOVERNO E PREFEITURA IMPULSIONA O DESENVOLVIMENTO DE TOMAR DO GERU COM NOVAS OBRAS

A cidade de Tomar do Geru está passando por uma significativa transformação urbana graças às obras de pavimentação asfáltica que foram executadas através de uma parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal. Com um investimento que abrange a pavimentação de 10.000 m², as obras foram realizadas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (SEDURBI).

As vias beneficiadas por essa importante iniciativa incluem a Rua Santa Luzia, Rua Primavera, Rua da Independência, Rua Duque de Caxias, Travessa Duque de Caxias, parte da Rua Kiriris, Rua São Raimundo, Rua 11 de Julho, Rua Dona Rute, Rua José Gilásio dos Reis, Travessa José Eugênio dos Reis, Travessa José Gilásio dos Reis e Travessa Dona Rute. Esse projeto não só melhora a infraestrutura da cidade, mas também facilita o deslocamento dos moradores e contribui para o desenvolvimento econômico local.

O prefeito Pedrinho Balbino, em seu segundo mandato, tem demonstrado um compromisso constante com o progresso de Tomar do Geru. Essas obras de pavimentação refletem a atenção da sua gestão para com as necessidades da população do município.

A pavimentação asfáltica nas principais vias de Tomar do Geru é um marco importante na parceria administrativa entre o Governo Estadual e Municipal, demonstrando que o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida dos geruenses são prioridades constantes. Com a conclusão dessas obras, a cidade se prepara para um futuro ainda mais promissor, com infraestrutura adequada para atender às demandas da população e atrair novos investimentos.

Fonte e foto assessoria