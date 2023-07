Parceria entre Eneva e Governo de Sergipe busca fomentar desenvolvimento socioeconômico com gás natural

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, reuniu-se nesta quinta-feira (27) com representantes da Eneva, uma das principais operadoras de energia especializada em exploração e produção de gás natural no estado e responsável pelo fornecimento de soluções energéticas. O encontro aconteceu no Palácio Museu Olímpio Campos, situado na Praça Fausto Cardoso, em Aracaju.

Na oportunidade, foram discutidas alternativas e avanços para os novos negócios da empresa, focados no potencial enérgico sergipano no setor de gás natural, com ênfase no Hub Sergipe, unidade da empresa localizada na Barra dos Coqueiros, que conta com uma usina movida a gás natural que gera energia por meio de um ciclo combinado de gás e vapor.

Durante a reunião, foi acordada a criação de um grupo de estudos composto pelas equipes técnicas da Eneva e do Governo de Sergipe, cujo objetivo é avaliar os próximos passos, explorar possibilidades e analisar os impactos econômicos relacionados ao projeto em discussão.

“Quero enfatizar, mais uma vez, o interesse total do nosso governo em viabilizar novas parcerias com empresas, como a Eneva, quando se trata de impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do nosso estado. Contem conosco para colaborar no trazendo avanços significativos para o povo sergipano”, afirmou o governador Fábio Mitidieri.

Parceria

O diretor de Relações Externas da Eneva, Damian Pololo, destacou que a aquisição recente da usina Celse, na Barra dos Coqueiros, representa um ativo de grande importância para Sergipe e para o Brasil. Segundo ele, a filosofia por trás desse investimento vai além de uma simples termoelétrica, buscando desenvolver um novo conceito de Hub de gás. A ideia é aproveitar as vantagens naturais do estado para impulsionar mais negócios e estimular o desenvolvimento, indo além do conceito tradicional de termoelétrica.

“Hoje estivemos aqui para apresentar alguns avanços dessa ideia e discuti-los junto à equipe do Governo de Sergipe, a fim de identificar o que é necessário e como podemos impulsionar o projeto da melhor maneira possível. Durante as discussões, abordamos diversos temas, incluindo a importância da mão de obra local e projetos de educação, como o interessante programa de Primeiro Emprego desenvolvido pelo governo. São vários aspectos que, certamente, contribuirão para que o estado avance de forma sólida e em parceria com o governo”, considerou o diretor.

Potencial energético

Presente na reunião, o senador por Sergipe Laércio Oliveira ressaltou o papel de destaque da Eneva como uma das principais empresas do país em energia, tendo adquirido a maior termoelétrica da América Latina, localizada em Sergipe. “A Eneva apresentou uma sugestão de criar um Hub de energia para aproveitar o potencial de energia proveniente do gás armazenado em navios, visando diversificar esse Hub para melhor distribuir a energia e impulsionar o desenvolvimento do estado. Confio na capacidade do Governo de Sergipe e da Eneva em encontrar soluções para ampliar as operações da empresa no estado, gerando mais empregos e fomentando o desenvolvimento através de infraestrutura dedicada a atrair outras empresas e promover o progresso local”, destacou o senador.

Presenças

Também participaram da reunião o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico e da Ciência e Tecnologia, Valmor Barbosa, o secretário de Estado do Trabalho, Emprego e Empreendedorismo, Jorge Teles, e a secretária de Estado da Fazenda, Sarah Andreozzi.

Eneva

A Eneva gera energia segura e competitiva para o sistema elétrico brasileiro com um parque de geração termelétrica com 6,3 GW de capacidade de geração e de projetos já em construção. Os ativos estão localizados nos estados do Maranhão, Ceará, Bahia, Sergipe e Roraima. Também é detentora da maior área sob concessão exploratória onshore (em terra) no Brasil, com mais de 63 mil km².

Hub Sergipe

O Hub Sergipe é composto por uma usina movida a gás natural que gera energia em um ciclo combinado de gás e vapor. Com uma capacidade de geração de 1,6 GW, a usina gera energia suficiente para atender cerca de 15% da demanda de energia da região Nordeste. Além da usina, o Hub conta com um FSRU com capacidade de regaseificar até 21 milhões de metros cúbicos por dia, com oportunidade de comercialização desse gás na malha integrada. A unidade está localizada na Barra dos Coqueiros, município da região metropolitana de Aracaju.

Foto: César de Oliveira