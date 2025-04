Parceria entre Sejesp e Saúde leva esporte e convivência social à população

Com o objetivo de promover saúde, bem-estar e inclusão social, a Secretaria Municipal da Juventude e do Esporte de Aracaju (Sejesp) está cedendo professores de educação física para reforçar as atividades da Academia da Cidade. A iniciativa valoriza a integração entre secretarias e demonstra como o trabalho conjunto pode impactar positivamente a vida de crianças, adultos e idosos por meio da prática esportiva e da convivência comunitária.

Coordenado pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS), o projeto funciona há 21 anos e beneficia mais de mil moradores de diferentes bairros da capital com aulas gratuitas de funcional, laboral, ritmos, ginástica dance, corrida e avaliação física em 16 polos ativos. No bairro Coroa do Meio, os encontros acontecem às terças e quintas-feiras, enquanto no Estação Cidadania, no Bugio, as atividades são realizadas de segunda a sexta-feira, sempre com o acompanhamento de profissionais.

Na Coroa do Meio, as aulas são realizadas às terças e quintas, das 6h às 7h30 com o professor Paulo Roberto, e das 16h às 17h30 com o professor John Willian. No Bugio, a população conta com aulas de segunda a sexta, das 6h às 7h com o professor Lucas, e das 16h às 17h com as professoras Aysla e Paloma. Todos os professores são profissionais da Sejesp. No total, cerca de 430 moradores são atendidos somente nestes dois polos.

“Estamos muito felizes com essa parceria que une esporte e saúde em benefício direto da população. A gente sabe o quanto a atividade física regular melhora a qualidade de vida e fortalece os vínculos comunitários. Nosso compromisso é levar cada vez mais oportunidades como essa para os bairros de Aracaju”, destaca o secretário da Sejesp, José Aquiles.

Comunidade agradece

Dentre os beneficiados estão crianças, adultos e idosos que enxergam nas aulas não só uma forma de cuidar da saúde, mas também de se divertir e se conectar com outras pessoas. “Eu amo as aulas de funcional, para mim são sempre nota 10”, afirma a dona de casa Maria do Socorro Morais Silva, moradora da Coroa do Meio que participa das aulas todas as semanas.

A parceria entre a Sejesp e SMS é uma demonstração de que políticas públicas integradas geram resultados mais eficazes e humanos, aproximando a gestão pública do dia a dia das comunidades e promovendo inclusão, bem-estar e qualidade de vida. “No início do ano tivemos um déficit de pessoas e a Sejesp está nos dando apoio para que as aulas aconteçam, em especial, na Coroa do Meio, que foi um pedido da população para que as aulas retomassem. Esperamos que essa seja apenas o início de tantas outras parcerias para que assim possamos fortalecer ainda mais a prática de atividade física”, relata a gerente técnica da Academia da Cidade, Marília Alves.

A comemoração pelos 21 anos da Academia da Cidade acontece no próximo dia 25 de abril, com uma programação especial no Parque da Sementeira.

Texto e foto AAN