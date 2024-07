Parceria na área de tecnologia marca a agenda de técnicos da Alese de Sergipe no Rio Grande do Norte

Aplicação de novos conhecimentos, trocas de experiências e prospectar parcerias na área de tecnologia. Assim aconteceu a visita dos técnicos da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe (Alese) ao setor da Diretoria de Gestão Tecnológica da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN), realizada nos dias 24 e 25 de julho.

A agenda foi composta pelo coordenador-geral de Tecnologia da Informação da Alese, Daniel Belém, e o servidor da Assessoria Técnica da Secretaria-Geral da Mesa Diretora da Alese, Marcelino Nascimento de Oliveira.

Na oportunidade, o coordenador de Desenvolvimento de Sistemas da Diretoria de Gestão Tecnológica da ALRN, Berg Freire, apresentou os sistemas desenvolvidos pela Casa Legislativa potiguar e destacou os prêmios ‘Unale Assembleia Cidadã’ conquistados.

O coordenador-geral de Tecnologia da Informação da Alese, Daniel Belém, comentou sobre a receptividade e a importância da ação. “Agradecemos pelo formato que a agenda foi construída e essa integração tem como foco otimizar os serviços de tecnologia da Alese”, enfatizou.

Convite

No mês de junho, durante o 2º Fórum Permanente das Comissões de Constituição, Justiça e Redação (CCJR)- iniciativa promovida pela Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe em parceria com a União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale)-, o deputado estadual Hermano Morais (RN) realizou o convite aos técnicos da área de tecnologia para esta agenda que ocorreu após tratativas do presidente da ALRN, deputado Ezequiel Ferreira, e o presidente da Alese, deputado Jeferson Andrade.

Foto: Eduardo Maia (ALRN)

Por Shislane Vitória Castro