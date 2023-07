“Parece que Edvaldo encerrou a carreira política”, dispara Emília

Quem reside em Aracaju já sabe o período em que as chuvas se intensificam na cidade gerando diversos transtornos. Mas há situações que poderiam ser minimizadas se a Prefeitura Municipal (PMA) fizesse seu dever de casa, foi o que disse a líder da oposição na Câmara de Vereadores, Emília Corrêa (Patriota), ao pontuar várias questões na Tribuna da Casa.

“O problema não é a chuva, pelo contrário, ela apenas revela a ineficiência do poder público. Enchentes podem acontecer, inclusive, temos visto isso em outros lugares do país, mas se tratando da nossa realidade, temos uma administração que não tem planejamento, não tem competência e quando a cidade vira um caos usa o argumento, sem fundamento, de que o nível da chuva aumentou de maneira inesperada. Verdade seja dita; se o senhor prefeito tivesse feito o básico nas gestões passadas, sabendo que neste período é assim, será que teríamos tantas situações constrangedoras?, questionou a vereadora.

Em tom acalorado, a parlamentar argumentou que diversos outros setores (que não têm relação nenhuma com as chuvas) estão pedindo socorro.

“A saúde, mobilidade, as enchentes são os problemas há anos, gente. Não temos nenhum progresso nesse sentido. A zona de Expansão, meu Deus! Tenho recebido inúmeros vídeos de lá, está intransitável. Cadê a licitação? E o Hospital da Criança? A impressão que tenho é que parece ter decidido abandonar a vida pública , estando nem aí para nada, mas, ao mesmo tempo, lembro que isso não é diferente do início da sua gestão. Construída em cima de um marketing fake news e eleitoreiro. O povo precisa acordar e entender a importância do seu voto”, afirmou.

por Andrea Lima

foto Gilton Andrade