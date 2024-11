PARECER DE DELEGADA KATARINA FEITOZA SOBRE CAMPANHA “SETEMBRO EM FLOR” É APROVADO NA CÂMARA

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira, 12, o parecer favorável da deputada federal Delegada Katarina (PSD/SE) acerca do projeto de lei 5782/2023, que institui o “Setembro em Flor”. A campanha tem o objetivo de conscientizar a população sobre tumores ginecológicos, incluindo cânceres de colo de útero, ovário, vulva e outros.

“Esse projeto representa um passo fundamental para garantir que mais mulheres tenham acesso à informação sobre prevenção e diagnóstico dos tumores ginecológicos. Ao levar conhecimento sobre sintomas e cuidados, queremos ampliar a prevenção e salvar vidas”, destacou a parlamentar.

Com o projeto, setembro será marcado por ações que abordam os sinais e fatores de risco dos tumores ginecológicos, promovendo exames preventivos e educação em saúde. “Nosso foco é proteger as mulheres e fortalecer o direito delas à informação e aos cuidados de saúde, especialmente as mais vulneráveis”, complementou a relatora.

O projeto segue agora para votação na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ).

Foto assessoria

Por Tanuza Oliveira