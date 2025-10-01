Parlamentares debatem pautas sociais e celebram o Dia do Vereador

Durante a 82ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Aracaju, realizada nesta quarta-feira (01/10), os parlamentares utilizaram o Pequeno Expediente para trazer à tribuna temas como o transporte para mães atípicas, a reforma nas escolas, manutenção de praça, mas também celebraram o dia do vereador.

O primeiro a utilizar a tribuna foi o vereador Sgt. Byron (MDB), que destacou o papel da Câmara como espaço de escuta da população e reforçou a importância da atuação dos parlamentares. “Todas as pessoas que procuram a Casa do Povo são ouvidas, independentemente de sigla partidária. Hoje é o dia do vereador, temos a missão de legislar, fiscalizar, e compreendo que essa Casa tem dado o seu exemplo a outros parlamentos, de compromisso e responsabilidade. Tragam projetos e propostas, pois ouviremos e buscaremos transformar a realidade da nossa cidade”, afirmou.

Já a vereadora Thannata da Equoterapia (Mobiliza) trouxe à pauta a situação enfrentada por mães atípicas no transporte público municipal. “Muitas mães atípicas têm me procurado esses dias para tentar resolver a questão do vale especial do AracajuCard, que é um direito, mas só se tiver acompanhado da mãe e do pai. O problema é que, muitas mães, ao levarem seus filhos à escola, conseguem utilizar o AracajuCard, mas, na volta, precisam ir a pé”, relatou. A vereadora disse que pretende procurar a prefeita para discutir alternativas e criticou, ainda, a ausência do INSS em uma audiência pública sobre o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Thannata afirmou que elaborou uma moção de protesto por essa ação.

O vereador Anderson de Tuca (União Brasil) fez um discurso de valorização da atuação parlamentar e também aproveitou para anunciar ações no bairro América. “O vereador vê o problema da saúde, na área da educação enfrenta uma luta diária. Essa Casa tem um papel de diálogo, de receber todas as pessoas e com a busca de resolver os problemas da sociedade. Cada um aqui tem o compromisso com o povo de Aracaju”, destacou. Ele ainda celebrou a entrega da Praça Frei Miguel, no bairro América, marcada para esta quarta-feira às 16h, e parabenizou o vereador Camilo pela realização de uma audiência pública voltada aos ambulantes da cidade.

O vereador Iran Barbosa (PSOL) utilizou seu tempo para fazer um apelo à Secretaria Municipal de Educação. Segundo ele, o modelo atual de reformas nas escolas da rede pública ocorre sem escuta da comunidade escolar. “As reformas ocorrem com a escola quase caindo, sem ouvir a sociedade e alinhar com eles uma data de início, de retorno e as atividades paralelas educacionais. É fundamental ouvir a comunidade escolar e verificar as suas necessidades, entendo que esse modelo é o mais comum, mas deixo o apelo”, declarou.

O vereador Joaquim da Janelinha (PDT) também utilizou a tribuna e fez uso de vídeo para mostrar as atuais condições do gramado sintético de uma praça da comunidade Areia Branca, inaugurada há dois anos. Ele relatou problemas de desgaste na grama e falta de iluminação, solicitando manutenção por parte da Emurb. Além disso, Janelinha também celebrou o início de um projeto de ginástica noturna. “Começamos ontem, na Areia Branca, um projeto de ginástica noturna, que também está na Farolândia e no bairro São Conrado. Convido os moradores para às terças e quintas, às 19h30, na Praça Inácio Barbosa, no bairro Areia Branca”.

O vereador Levi Oliveira (PP) subiu à tribuna, em seu primeiro mandato, e destacou a experiência de viver o Dia do Vereador pela primeira vez como parlamentar. “Pela primeira vez, posso passar esse Dia do Vereador. Trouxe um estudante de jornalismo para entender como funciona o dia a dia dos vereadores”.

Encerrando os pronunciamentos, o vereador Lúcio Flávio (PL) também comemorou a data e parabenizou os colegas parlamentares. Lúcio também compartilhou parte de sua trajetória até entrar na política. “Queria distância da vida pública até então. Mas, João Tarantela, em 2018, disse que os bons não querem estar no ambiente político e aí sobram as cadeiras para os maus. Isso me tocou, e, em 2020, comecei a colocar meu nome na política. Hoje é o meu primeiro Dia do Vereador e louvo a Deus por isso”.

por Camila Farias – Foto: Luanna Pinheiro