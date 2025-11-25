PARLAMENTARES SERGIPANOS PARTICIPAM DA “1ª MARCHA NACIONAL DOS DEPUTADOS ESTADUAIS”, EM BRASÍLIA

A Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) marca presença na “1ª Marcha Nacional dos Deputados Estaduais”, realizada nesta segunda (24) e terça-feira (25), em Brasília.

O evento é promovido pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), em parceria com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), e reuniu representantes de todos os estados do país em um movimento considerado histórico para o fortalecimento do Poder Legislativo estadual.

Representando Sergipe, participam os deputados Cristiano Cavalcante (União Brasil), líder do Governo na Alese; Pato Maravilha (PL); Georgeo Passos (Cidadania); Manuel Marcos (PSD); e Paulo Júnior (PV).

Mobilização nacional contra a PEC 38/2025

A principal pauta da Marcha é a manifestação de contrariedade dos Legislativos estaduais à PEC da Reforma Administrativa (PEC 38/2025). No entendimento das Assembleias Legislativas, o texto em discussão no Congresso Nacional retira prerrogativas essenciais dos Parlamentos estaduais, fragilizando o pacto federativo e comprometendo pilares da democracia estabelecidos na Constituição Federal de 1988.

Em suas redes sociais, o deputado Cristiano Cavalcante destacou a relevância da mobilização. O parlamentar afirmou que, pela primeira vez, deputados estaduais de todo o Brasil se unem em um ato nacional para reivindicar voz sobre um tema que altera diretamente o funcionamento das Casas Legislativas e a autonomia dos estados.

“A PEC 38/2025 representa um grave risco ao pacto federativo, à autonomia dos Estados e das Assembleias Legislativas. Até hoje, parlamentares estaduais nunca foram ouvidos sobre um texto que atinge diretamente as estruturas administrativas e as atribuições do parlamento estadual, e isso precisa mudar. Da forma como está construída, a PEC retira autonomia dos estados, limitando também o funcionamento das Assembleias, o que não podemos aceitar. Juntos, lutaremos por um Legislativo forte, também nos Estados”, afirmou.

Frente Parlamentar e plenária nacional

Durante o encontro desta terça-feira (25), os deputados estaduais de todo o país lançaram a Frente Parlamentar em Defesa dos Parlamentos Estaduais, iniciativa que busca ampliar o diálogo com o Congresso Nacional e garantir a participação ativa dos Legislativos estaduais nas discussões sobre reformas estruturantes.

A programação também incluiu a Plenária Nacional das Assembleias Legislativas, espaço de alinhamento estratégico e construção conjunta de propostas que serão encaminhadas às lideranças federais.

Marcha ao Congresso Nacional

Encerrando as atividades, os parlamentares realizaram uma marcha até o Congresso Nacional, simbolizando a defesa da autonomia dos Estados e da importância do fortalecimento das Assembleias Legislativas no cenário político brasileiro. No local, os deputados estaduais participaram de uma reunião com lideranças da Câmara dos Deputados, reforçando o posicionamento conjunto contra os pontos da PEC que, segundo eles, ferem o equilíbrio federativo.

A participação dos parlamentares sergipanos reafirma o compromisso da Alese com a proteção das prerrogativas estaduais e com a promoção de um diálogo democrático e federativo no processo legislativo nacional.

Por Alessandro Santos Monteiro – Fotos: Bartholomeu Cruz / Unale Imprensa