PARTIDO DOS TRABALHADORES DE SERGIPE EMITE NOTA DE APOIO E SOLIDARIEDADE AO SENADOR ROGÉRIO CARVALHO

O Partido dos Trabalhadores de Sergipe vem a público manifestar seu apoio e solidariedade ao senador Rogério Carvalho, diante das recentes acusações que tentam desqualificar sua trajetória e comprometer sua atuação política em defesa do povo sergipano.

É importante ressaltar que o Senador, em momento oportuno, irá demonstrar toda a legalidade de seus atos.

O Partido dos Trabalhadores entende que demandas judiciais devem ser tratadas nos autos, sendo que, já é corriqueira a divulgação de assuntos relacionados ao referido processo via meios de comunicação, o que levanta questionamentos sobre o real objetivo por trás dessa ofensiva. O senador Rogério Carvalho tem uma história de compromisso com Sergipe, sempre pautado na legalidade e na defesa dos interesses populares.

Além disso, é necessário esclarecer que o referido processo foi proveniente de uma dívida de campanha das eleições de 2014, onde parte do passivo foi assumida pelo Senador Rogério Carvalho, e a outra parte pelo Partido dos Trabalhadores, conforme acordado à época, prática prevista na Legislação Eleitoral, conhecida como Assunção de Dívida, que foi, inclusive, aceita pela Empresa Credora. A cobrança atual recai sobre o senador de forma solidária, mas, na realidade, deveria ser direcionada ao PT, que se comprometeu com a quitação do saldo remanescente.

Ademais, a decisão judicial que determinou a paralisação das obras em um terreno arrendado ao grupo Atakarejo tem impacto direto na economia local, prejudicando trabalhadores e investimentos que poderiam gerar empregos e desenvolvimento para Sergipe. Isso certamente será revisto pelas instâncias superiores, tendo em vista que o referido imóvel é um bem familiar com diversos proprietários, sendo que o percentual debatido na referida ação perfaz cerca de 15% do imóvel.

O PT Sergipe reafirma sua confiança na Justiça e na lisura do senador Rogério Carvalho, que tem uma história de compromisso e luta pelo nosso estado.

João Daniel – Presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores de Sergipe

Professora Ana Lúcia – Vice-Presidente do Diretório Estadual do Partido dos Trabalhador