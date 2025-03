PARTIDO PROGRESSISTA DE SERGIPE REALIZA REUNIÃO INTERNA E TRAÇA PROJEÇÕES PARA 2026

O Partido Progressista (PP) de Sergipe realizou, nesta sexta-feira, uma reunião interna com a participação de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores da sigla no estado. O encontro teve como objetivo fortalecer o relacionamento entre os membros que atualmente ocupam mandatos, além de promover atualizações sobre o cenário nacional e a federação partidária.

Durante a reunião, também foram apresentados os filiados que desempenham funções na esfera estadual e federal, reforçando a presença do partido em diferentes níveis de governo. Outro ponto central das discussões foram as projeções para as eleições de 2026, com estratégias voltadas ao crescimento da legenda em Sergipe.

Além disso, foi reforçada a importância de inserir nos municípios as bandeiras do partido que são fundamentais para a ampliação do debate político e da representatividade. Entre elas, o PP Mulher, Progressistas Jovem e Afro Progressistas, além da novidade: a criação do Progressistas Cidadania, que chega para ampliar ainda mais a atuação do partido em temas sociais e de inclusão.

O senador Laércio, presidente do PP no estado, destacou a relevância do encontro: “Nosso partido está cada vez mais forte e alinhado. Essa reunião foi essencial para que nossas lideranças troquem experiências, conheçam melhor a estrutura partidária e se preparem para os desafios futuros. Também reforçamos a importância de fortalecer nossas bandeiras nos municípios, garantindo que o Progressistas siga crescendo com diversidade e representatividade.”