Partido Verde Mulher realiza encontro sobre participação feminina na política na próxima quinta-feira, dia 18

Com objetivo de discutir o papel da mulher na política, o Partido Verde Mulher realiza encontro nesta quinta-feira, dia 18, em Aracaju. O “encontro das mulheres Verdes’ é aberto ao público e contará com palestras da secretária nacional do PV Mulher, Shirley Torres, e da assessora do PV Mulher Nacional, Tatiana Wehb.

O evento será realizado na Escola do Legislativo,a partir das 14 horas, e conta com o apoio do deputado estadual Paulo Júnior, também do Partido Verde.

“A presença da mulher na política é fundamental para que tenhamos uma sociedade mais justa, democrática, igualitária. Debates como esse promovido pelo PV Mulher é de fundamental importância para conscientização da mulher e da sociedade”, disse o parlamentar.