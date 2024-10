PARTIDOS DEMOCRACIA CRISTÃ, AVANTE E O MOBILIZA DECIDEM PELO APOIO A EMILIA CORRÊA NO 2º TURNO, EM ARACAJU

A edição desta terça-feira (15), do programa Inove Notícias da Cultura FM, com Kleber Alves, conversou com o presidente estadual do Democracia Cristã (DC), Airton Costa, que fez uma avaliação do primeiro turno das eleições deste ano e informou o posicionamento do partido para o segundo turno.

Airton Costa revelou que no segundo turno, a sigla vai apoiar Emília Corrêa. “A gente avaliou que a melhor escolha seria Emília Corrêa porque a campanha feita por Luiz Roberto e Edvaldo Nogueira foi muita agressiva contra a candidata que a gente apoiava, que era Yandra Moura”, revelou.

De acordo com Airton, a decisão foi tomada na manhã desta terça-feira com a presença de presidentes de outros partidos e se deu, em grande parte, por causa desses ataques. “Nos sentamos com Edivan Amorim e fechamos o apoio junto com o Avante e o Mobiliza. Os ataques desproporcionais pesaram muito sobre essa escolha porque foram sem medidas contra uma jovem mulher eleita a deputada federal mais votada de Sergipe”, ressaltou.

Para Airton, ao tentar associar supostos erros de André Moura a Yandra, foi um grande tiro no pé. “Quem foi para disputa foi Yandra, não André. E associar supostos erros de André a Yandra, foi um grande erro e por isso decidimos caminhar com Emília Corrêa”, disse.

Ainda de acordo com o presidente, o DC saiu do primeiro turno com o sentimento de dever cumprido. “Temos a consciência tranquila porque estivemos nas ruas fazendo campanha junto com todo o agrupamento”, completou Airton Costa.

Falta de apoio

E para Airton Costa, muitos candidatos a vereadores do agrupamento não pediram votos para Yandra Moura. “Não vou citar nomes, mas se você somar os votos dos vereadores com os de Yandra, não batem. Eles não pediram votos para Yandra e deram um tiro no pé porque é melhor você se eleger com um prefeito aliado porque ser oposição não é fácil”, completou.

Fonte e foto Programa Inove Notícias da Cultura FM