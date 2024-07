Partidos que caminharão junto com Yandra Moura realizam convenção

A pré-candidata a prefeita de Aracaju pelo União Brasil, Yandra Moura, participou, nesta quinta-feira (25), das convenções municipais que oficializaram as candidatas a vereadora e os candidatos a vereador dos partidos aliados, em Aracaju. O objetivo das convenções foi homologar as candidaturas que compõem o agrupamento liderado pela força e coragem da juventude.

Os partidos Podemos, Democracia Cristã, Mobiliza, Partido Republicano Democrático e Avante reuniram seus filiados para oficializar o lançamento das candidatas e dos candidatos que disputarão, nas eleições de 2024, as vagas na Câmara Municipal de Aracaju.

“Nós podemos fazer isso, a gente pode, pode muito mais, pode ter certeza de que eu tenho toda a determinação do mundo para trazer mais qualidade de vida às pessoas. Para que Aracaju não seja a cidade da qualidade de vida somente para uma pequena parcela da população, mas para todos. Nós juntas e juntos vamos colocar Aracaju como a capital mais bem avaliada do país, não porque eu quero ser a prefeita mais bem avaliada do país, mas porque a Aracaju merece”, afirmou Yandra.

Assessoria de Comunicação

Yandra Moura – Deputada Federal