Pastor Heleno se destaca em pesquisas para as duas esferas: estadual e federal

Duas pesquisas realizadas esta semana pelo Instituto Lobby, em Sergipe, apontaram o nome do Pastor Heleno entre os mais lembrados tanto para deputado estadual quanto para deputado federal, para a disputa das eleições de 2026.

O levantamento revela um sinal claro de que o povo sergipano, em especial o povo do sertão, anseia pela volta de Heleno ao cenário político. Ele que já atuou nas duas casas, na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados, tem uma trajetória marcada por conquistas significativas.

Pastor Heleno foi o relator da lei que criou o programa CredAmigo, participou da criação do Bolsa Família e é reconhecido por sua luta incansável em defesa dos produtores rurais, especialmente nas pautas sobre dívidas do campo.

Com uma caminhada pautada pelo trabalho, pelo compromisso com as comunidades e pela atuação política firme, Pastor Heleno segue sendo referência entre os nomes que possam representar o estado de Sergipe. A lembrança em dois cenários distintos reafirma a confiança da população em quem tem história, serviços prestados e coerência com os valores que defende.

Foto reprodução