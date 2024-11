PATEN e Petrobras: Luciano Pimentel enaltece atuação do senador Laércio Oliveira

O deputado estadual Luciano Pimentel (Progressistas) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa nesta terça-feira, 12, para lamentar o rumo que as discussões sobre o Programa de Aceleração da Transição Energética (PATEN), projeto de relatoria do senador Laércio Oliveira (Progressistas), tomaram após a inclusão de um capítulo sobre o gás natural.

De acordo com o deputado, quem acompanha sua trajetória no parlamento sergipano sabe que, desde o primeiro mandato, ele tem feito pronunciamentos alertando sobre o processo de desinvestimento da Petrobras em Sergipe, sendo uma voz ativa na luta por respeito ao estado e ao povo sergipano.

“E o que mais reivindico, ao longo dos anos, é união na defesa dos interesses do estado. É a soma de esforços dos nossos parlamentares em prol do desenvolvimento de Sergipe. Por isso, me entristeceu ver que, ao se posicionar sobre esse tema, o senador Rogério Carvalho não buscou o diálogo com seus pares e optou por realizar um discurso que soou como o de um defensor da estatal”, disse Pimentel, iniciando seu discurso.

Para Luciano, os ataques direcionados ao senador Laércio Oliveira, cuja atuação na relatoria da Nova Lei do Gás é reconhecida por parlamentares e representantes de diversos setores, são injustos e infundados.

“O senador Laércio Oliveira é um parlamentar que tem se dedicado a transformar Sergipe em uma potência e referência no setor energético brasileiro, trazendo nosso estado para discussões importantes no Brasil e no mundo. E fez isso com muito trabalho, enfrentando a gigante Petrobras sem precisar atacar quem quer que seja. Por essa razão, qualquer narrativa que o coloque em uma posição diferente nesta discussão é equivocada e desconhece sua significativa contribuição para o desenvolvimento de Sergipe”, enfatizou Pimentel.

PATEN e diálogo com a Petrobras

Pimentel fez questão de destacar em sua fala que o relatório do PATEN, que gerou tanto alvoroço e pronunciamentos acalorados no Senado, ainda está em construção e passando por ajustes diários.

“E sabem por quê? Porque o relator, senador Laércio Oliveira, é um democrata, alguém comprometido com o diálogo, que está aberto a ouvir todas as partes, inclusive o Governo Federal, ao qual faz oposição consistente”, destacou o deputado, frisando que uma parte do relatório já foi alterada justamente para garantir a continuidade da geração de energia termoelétrica em unidades da Petrobras.

O deputado ressaltou ainda a importância do recente diálogo do senador com a Petrobras, quando foram estabelecidos pontos de convergência que asseguram à Petrobras a comercialização direta de toda a sua produção própria, mas, em contrapartida, estabelecem restrições à compra de gás de terceiros.

“Dessa forma, o gás produzido por outras empresas deverá ser ofertado diretamente ao mercado por seus produtores. Com essas negociações, a Petrobras aceita reduzir seu poder de mercado, contribuindo para a queda do preço do gás. A insistência do senador Laércio Oliveira em negociar demonstrou, mais uma vez, o seu compromisso com essa pauta e garantiu soluções que atendam, dentro do possível, a todas as partes envolvidas”, pontuou Pimentel.

Por fim, o deputado frisou que é hora de unir forças por Sergipe. “O momento requer, mais do que nunca, união. Não podemos nos esquecer disso. Precisamos somar forças para construir um caminho que impulsione o crescimento de Sergipe, garantindo que a Petrobras arque com sua dívida histórica, após mais de 10 anos se negando a conceder ao nosso estado o papel de protagonista que ele merece. É só com diálogo e união que podemos alcançar o desenvolvimento que o nosso povo tanto anseia”, frisou Luciano.

Por Assessoria

Foto: Jadilson Simões/Alese