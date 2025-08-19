Patrulha Maria da Penha realiza ação no Shopping Jardins, em Aracaju

Como parte das ações de conscientização pelo Agosto Lilás, mês dedicado à prevenção e ao enfrentamento da violência contra a mulher, a Guarda Municipal de Aracaju (GMA), por meio da Patrulha Maria da Penha, promoverá, até 24 de agosto, uma programação especial no Shopping Jardins.

A ação tem como objetivo sensibilizar a sociedade sobre a importância do combate à violência doméstica e apresentar o trabalho realizado pela corporação na proteção e acompanhamento das vítimas. A exposição será realizada no Corredor da Kalunga e na Praça Orquídea, com atividades que incluem mostras, apresentações culturais, oficinas e demonstrações do Centro de Treinamento e do Canil da GMA.

Entre os destaques da programação estão o Memorial GMA, a Exposição Patrulha Maria da Penha, apresentações do projeto musical Cantarolanjos, exibições de artes marciais para crianças, teatro de fantoches e demonstrações de técnicas com cães treinados.

Segundo a Guarda Municipal, a Patrulha Maria da Penha atua de forma integrada com a rede de proteção, garantindo atendimento humanizado e medidas de segurança às mulheres em situação de risco. “Esta é uma oportunidade para que a população conheça de perto o nosso trabalho e, principalmente, para reforçarmos a mensagem de que a violência contra a mulher precisa ser combatida todos os dias, com informação, acolhimento e denúncia”, destaca Sabrina Smith, coordenadora da Patrulha Maria da Penha.

A exposição é gratuita e aberta ao público durante o horário de funcionamento do shopping.

Confira a programação:

20 a 21 de agosto – 14h às 22h

Memorial GMA – Corredor Kalunga

Exposição Patrulha Maria da Penha – Praça Girassol

22 a 24 de agosto – (10 às 22 hrs)

Memorial GMA – Corredor Kalunga

Exposição Patrulha Maria da Penha – Praça Girassol

Centro de treinamento GMA

Atividades Especiais:

22 de agosto (sexta-feira)

Funcional com o Centro de Treinamento – 18h

Cantarolanjos – 19h

Canil – 19h30 e às 20h30

23 de agosto (sábado)

Cantarolanjos – 16h e 18h

Judô Kids – 17h

Canil – 19h e às 20h30

24 de agosto (domingo)

Cantarolanjos – 15h

Teatro de Fantoches – 16h

Taekwondo Kids – 17h

Canil – 18h e 19h

Lotti+Caldas Comunicação