Paulo Betti declara apoio à candidatura de Candisse de Lula à Prefeitura de Aracaju

Na noite deste domingo, 29, o ator e diretor Paulo Betti, um dos nomes mais respeitados do teatro e televisão brasileiras, manifestou publicamente seu apoio à candidatura de Candisse de Lula, do Partido dos Trabalhadores (PT), à Prefeitura de Aracaju. A declaração do artista vem em um momento importante da campanha da petista e tem potencial para mobilizar eleitores na capital sergipana.

Em suas declarações, Betti destacou a importância de eleger uma mulher comprometida com as pautas sociais, ambientais e com o fortalecimento das relações entre o município e o governo federal. Segundo ele, a eleição de Candisse representa uma oportunidade para que Aracaju tenha uma administração alinhada com os interesses populares e capaz de garantir avanços importantes para a cidade.

“Povo querido de Aracaju, vamos eleger Candisse Carvalho e uma boa bancada de vereadores e vereadoras progressistas para ajudá-la nas questões relacionadas com o meio ambiente, e ela terá uma excelente relação com Brasília. Isso vai ser muito bom para Aracaju”, afirmou o ator, em um claro aceno à importância de um governo municipal que dialogue com a gestão do presidente Lula.

A candidatura de Candisse de Lula tem ganhado apoio entre personalidades públicas e lideranças políticas, principalmente por seu histórico de luta em defesa das políticas sociais e ambientais. Betti, ao reforçar a importância dessa conexão com Brasília, ressaltou a necessidade de uma gestão que promova o desenvolvimento sustentável da cidade, focando em políticas inclusivas e progressistas.

“Portanto, povo de Aracaju, vamos votar com a cabeça e escolher Candisse Carvalho”, concluiu Betti, incentivando os aracajuanos e aracajuanas a fazerem uma escolha consciente nas urnas, levando em consideração a importância de uma liderança comprometida com o povo e com o futuro da cidade.

Foto Divulgação/Assessoria de Comunicação

Fonte assessoria