Paulo Jr comemora assinatura com empresas que ganharam licitação

O Consórcio do Transporte Metropolitano e as empresas vencedoras da licitação assinaram contrato nesta segunda-feira, dia 16. Empresas têm 180 dias para começarem a operar em Aracaju, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Socorro_

Deputado estadual natural de São Cristóvão, Paulo Júnior (PV) defende a licitação de transporte da Grande Aracaju desde que assumiu o mandato. Nesta segunda-feira, 16, o parlamentar comemorou a assinatura de contrato entre o Consórcio do Transporte Metropolitano, com representantes do municípios de Aracaju, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Socorro, e as duas empresas vencedoras do certame.

Com a formalização do documento, a Viação Atalaia Ltda e a Transportes Sergipe Limitada terão, a partir de agora, um prazo de 180 dias para operacionalizar o sistema nos quatro municípios, de acordo com o que estabeleceu o processo licitatório. Os prefeitos Marcos Santana (São Cristóvão), Padre Inaldo (Nossa Senhora do Socorro) e Alberto Macedo (Barra dos Coqueiros), que integram o consórcio, participaram do ato.

“Mais um passo importante para a oferta de transporte público de qualidade da região metropolitana foi dado nesta segunda com a assinatura do contrato entre o Consórcio do Transporte Metropolitano e as empresas vencedoras da licitação. As empresas têm o prazo de 180 dias para começarem a operar em Aracaju, São Cristóvão, Barra dos Coqueiros e Socorro. Essa é uma luta desde o início de nosso mandato e vamos continuar trabalhando por um transporte de qualidade, seguro”, afirmou Paulo Júnior.

O prefeito de Aracaju e presidente do Consórcio, Edvaldo Nogueira, destacou que as mudanças na operacionalização do transporte coletivo representam um salto para cidades da região metropolitana. “Como presidente do Consórcio, agradeço a participação efetiva das procuradorias, das superintendências de cada município e do Governo do Estado, pois, juntos, conseguimos superar todos os obstáculos e hoje podemos dizer que iniciamos uma nova fase no transporte coletivo que opera na Grande Aracaju, cumprindo um compromisso que firmamos com a sociedade”, afirmou.

Já o prefeito de São Cristóvão, Marcos Santana, acredita que a população passa a ter, efetivamente, um sistema de transporte coletivo seguro. “Graças ao trabalho das quatro Prefeituras que estão bancando um subsídio, em um esforço extraordinário que entrará nas despesas do município como novidade, a população passará a ter um bom transporte. Agora, a região metropolitana de Aracaju terá um sistema de transporte regulado, com um contrato com regras bem claras e um sistema integrado nas quatro cidades que funcionará adequadamente”.

Licitação

Para que o contrato com as empresas fosse formalizado, o Consórcio do Transporte Metropolitano homologou, na manhã desta segunda-feira, a licitação, com a assinatura dos gestores das quatro cidades que integram a Grande Aracaju e do Governo do Estado.

No processo de licitação do transporte coletivo da Grande Aracaju, a empresa Transportes Sergipe Limitada, de Minas Gerais, foi a vencedora do primeiro lote e irá operar nas cidades de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e Aracaju. Já o segundo lote teve como vitoriosa a Viação Atalaia, que vai operar nas cidades de Aracaju e São Cristóvão.

A licitação prevê uma frota de 473 ônibus para circular na região metropolitana. Os veículos devem possuir idade máxima de cinco anos e meio, com sinal Wi-Fi, inserção progressiva de ar-condicionado, entre outras benfeitorias. A previsão é que elas iniciem os trabalhos em 2025.

As Prefeituras de Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão, que participam do Consórcio, estão investindo um subsídio de R$ 126 milhões, de acordo com o quantitativo populacional de cada município. O Consórcio também conta com a participação do Governo do Estado.

Fonte e foto assessoria