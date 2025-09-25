PAULO JÚNIOR ACOMPANHA  TRAMITAÇÃO DE PLC QUE PODERÁ DEFINIR LIMITES TERRITORIAIS ENTRE ARACAJU E SÃO CRISTÓVÃO

Na última quarta-feira, 24, o deputado estadual Paulo Júnior (PV) esteve em Brasília, onde participou de uma reunião com parlamentares sergipanos para acompanhar a tramitação do Projeto de Lei Constitucional (PLC) que abre caminho para a realização de um plebiscito sobre a definição dos limites territoriais entre os municípios de Aracaju e São Cristóvão.

A medida atende a uma decisão judicial recente, que reconheceu a necessidade de consulta popular para resolver o impasse histórico em torno da área de expansão urbana localizada entre o Bairro Mosqueiro e o Conjunto Santa Lúcia (Bairro Jabotiana). Caberá à população decidir a qual município a região passará a pertencer.

Para o parlamentar, São Cristóvão, quarta cidade mais antiga do Brasil, tem condições de assumir a administração da área.

“São Cristóvão é um dos municípios que mais cresce em Sergipe, com destaque na geração de emprego e avanços significativos na educação, comprovados pelos resultados do Ideb. Não tenho dúvidas de que possui plenas condições de administrar o novo território”, destacou Paulo Júnior s.

O deputado reforçou ainda que a defesa da realização do plebiscito não é um posicionamento recente. Ao longo de seu mandato, Paulo Júnior tem utilizado a tribuna da Assembleia Legislativa e diferentes espaços de comunicação para manter vivo o debate de forma responsável e acima de disputas políticas superficiais, sempre com foco no interesse da população.

Texto e foto assessoria