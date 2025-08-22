PAULO JR ALERTA PARA RISCOS DE ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO DO TRANSPORTE E DEFENDE FORTALECIMENTO DO CONSÓRCIO

Durante sessão na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Paulo Júnior destacou sua preocupação após a última reunião do Consórcio Metropolitano de Transporte, realizada nesta quarta-feira (20). Segundo o parlamentar, apesar da longa duração, o encontro não resultou em decisões concretas, limitando-se à criação de um grupo técnico para avaliar possíveis impactos da anulação da licitação.

O deputado alertou que uma eventual rescisão contratual traria prejuízos significativos para todo o Consórcio, lembrando que o processo licitatório foi conduzido com transparência, contou com a participação dos municípios e do Governo do Estado e não sofreu nenhum questionamento judicial. “As empresas venceram de forma legítima e os questionamentos levantados foram derrubados pelo Tribunal de Justiça. Não há respaldo jurídico para os argumentos que ainda hoje são utilizados pela Prefeitura de Aracaju”, reforçou.

Ele também repudiou a possibilidade de retirada da capital do Consórcio, tema levantado recentemente. “A integração do transporte na Grande Aracaju é um patrimônio de mais de 30 anos, uma conquista do povo da região metropolitana. Não podemos retroceder. Imaginem o cidadão de Socorro ou da Barra dos Coqueiros sendo obrigado a pagar duas passagens ao cruzar a ponte”, exemplificou.

Defensor da licitação do transporte, Paulo Júnior afirmou que seguirá acompanhando de perto todas as decisões do Consórcio, reforçando seu papel de fiscalização. “Enquanto deputado, não abrirei mão de zelar pelo funcionamento desse instrumento fundamental para a mobilidade da nossa região. Sempre que houver risco de desrespeito ao clConsórcio ou de prejuízo para os municípios, estarei nesta tribuna para denunciar quantas vezes for necessário”, concluiu.

Texto e foto assessoria