Paulo Júnior apresenta PL  para instituir política de combate à dengue

Nos três primeiros meses deste ano, o estado de Sergipe registrou 301 casos e uma morte por dengue, de acordo com o Laboratório Central de Saúde Pública do estado (Lacen). Diante do crescimento de casos, o deputado estadual Paulo Júnior (PV) apresentou projeto de Lei de número 31/2024 que institui a política de combate ao avanço da dengue no estado como uma das prioridades das políticas públicas na área de saúde.

O parlamentar lembrou que Sergipe já recebeu a vacina contra a dengue,porém o número de doses ainda não é suficiente para todos os municípios. Foram enviadas, pelo Ministério da Saúde, 14 mil doses, contemplando os municípios de Aracaju, Laranjeiras, Divina Pastora, Riachuelo, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão e Santa Rosa de Lima.

“Todos os anos, nosso estado sofre com casos de doenças causadas pelo aedes como dengue, chikungunya e zika. Por mais que municípios e o Estado apresentam planos de contigência, é preciso uma política permanente de combate e de conscientização”, explicou Paulo Júnior.

Projetos

Este ano,o deputado protocolou oito projetos de Lei de diferentes áreas. Na área da saúde, além do que pretende instituir política de combate ao avanço da dengue, foram protocolados os projetos 176 e 177, que tratam do autismo. O Projeto 176/2024, institui o programa de Atenção ao diagnóstico de autismo e intervenção precoce no Estado. Já o 177/2024, pretende permitir às pessoas com transtorno de espectro autista (TEA) o ingresso e a permanência em qualquer local portando alimentos para consumo próprio e utensílios de uso pessoal.

Fonte e foto assessoria