Paulo Júnior cobra melhorias em rodovias e comenta reajuste para PCCV

Na sessão plenária desta quinta-feira, 10, o deputado estadual Paulo Júnior (PV) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para fazer um apelo ao Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER-SE). O parlamentar cobrou uma operação emergencial de tapa-buracos ao longo da rodovia João Bebe Água, no trecho entre a ponte sobre o Rio Poxim e a entrada do bairro Eduardo Gomes, em São Cristóvão.

“É uma via fundamental para a mobilidade da população que transita diariamente entre Aracaju e São Cristóvão. Os buracos têm comprometido a segurança dos motoristas e o fluxo de veículos. A população não pode mais esperar”, alertou Paulo Júnior.

O deputado também solicitou a recuperação do trecho que liga a BR-101 ao Instituto Federal de Sergipe (IFS), em São Cristóvão. “Enquanto a obra definitiva não sai do papel, é preciso ao menos garantir a trafegabilidade com uma ação emergencial de manutenção”, reforçou.

Ainda em seu discurso, Paulo Júnior destacou o envio do projeto de lei que concede reajuste salarial aos servidores incluídos no Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos (PCCV). “Graças à mobilização dos sindicatos e à atuação firme da oposição nesta Casa, conseguimos avançar. O projeto foi encaminhado pelo Governo do Estado, garantindo 10% de reajuste para mais de 18 mil servidores. Essa é uma vitória do diálogo e da luta coletiva”, afirmou.

da assessoria