Paulo Júnior cobra melhorias nos serviços da Iguá e destaca avanços em São Cristóvão

Na Sessão Plenária desta quinta-feira (28), o deputado Paulo Júnior (PV) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese) para abordar dois temas de grande relevância: a qualidade dos serviços prestados pela empresa Iguá Saneamento e os avanços do município de São Cristóvão no ranking de competitividade dos municípios brasileiros.

O parlamentar iniciou seu discurso relatando uma reunião com moradores da 6ª etapa do Conjunto Orlando Dantas, em Aracaju, onde foram discutidas diversas reclamações sobre os serviços prestados pela Iguá Saneamento. Segundo ele, os problemas relatados não são casos isolados, mas recorrentes em diversas localidades da capital, de Nossa Senhora do Socorro, de São Cristóvão (especialmente no Conjunto Eduardo Gomes), e também na Barra dos Coqueiros.

“É uma falta de água corriqueira. A interrupção do serviço de fornecimento de água chega a passar mais de 15 dias em diversas localidades. Há demora para solucionar vazamentos de esgoto e entupimentos de fossas que são responsabilidades da Iguá, conforme está estabelecido no contrato de concessão”, denunciou o deputado.

Paulo Júnior reforçou a necessidade de atuação mais enérgica da Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe (Agrese) na fiscalização das obrigações contratuais da empresa.

“O povo está com saudade dos serviços que eram prestados pela DESO. E olhem que eu mesmo já critiquei bastante os serviços da DESO até abril de 2025, mas a Iguá conseguiu piorar o que já era criticado. Valeu a pena essa concessão?”, questionou o parlamentar.

Avanço de São Cristóvão no ranking de competitividade

Mudando de pauta, o deputado celebrou os avanços significativos do município de São Cristóvão no Ranking de Competitividade dos Municípios 2025, divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP). A cidade sergipana subiu 11 posições em relação ao ano anterior, alcançando a 17ª colocação entre os municípios nordestinos com mais de 80 mil habitantes.

“São Cristóvão se firma como uma das cidades mais competitivas do Nordeste, combinando o patrimônio histórico, o potencial turístico e investimentos estratégicos em infraestrutura, educação e inovação”, destacou.

O parlamentar informou que o município obteve destaque nacional no pilar de Inovação e Dinamismo Econômico, conquistando a “1ª colocação regional”. Outros pilares também registraram avanços importantes, como:

Segurança: da 19ª para a 7ª posição no Nordeste;

Meio Ambiente: da 35ª para a 25ª posição;

Telecomunicações: subiu 9 posições, é a 73ª;

Educação: avanço de sete posições, mantendo a “1ª colocação no IDEB” de Sergipe;

Segurança geral: avanço de 141 posições em relação ao ano anterior.

Paulo Júnior parabenizou o prefeito Júlio Nascimento Júnior e toda sua equipe pelos resultados expressivos:

“A gestão municipal compreende que o povo precisa de serviços públicos de qualidade e oportunidades de emprego. São Cristóvão cresce porque há uma liderança comprometida com o desenvolvimento e o bem-estar das pessoas”, disse.

O deputado também aproveitou para reconhecer que, além do avanço de São Cristóvão, o estado de Sergipe como um todo também se destacou no levantamento, sendo o segundo estado com maior crescimento no ranking de competitividade.

Inauguração da Escola de Governo e Administração Pública

Encerrando seu pronunciamento, Paulo Júnior destacou a inauguração, nesta quinta-feira (28), da Escola de Governo e Administração Pública de São Cristóvão. A nova instituição tem como objetivo qualificar os servidores municipais, promovendo melhoria nos serviços públicos ofertados à população.

“Essa escola será um marco importante para a administração pública municipal. Vai servir para qualificar os servidores que são a base de qualquer gestão eficiente”, enfatizou.

O parlamentar também enalteceu o empenho do ex-prefeito Marcos Santana e do atual gestor, Júlio Nascimento, pela implantação da nova estrutura e desejou que a iniciativa sirva de exemplo para outros grandes municípios sergipanos.

Ao final de sua fala, Paulo Júnior reforçou o compromisso do seu mandato com o fortalecimento dos municípios sergipanos e a fiscalização dos serviços públicos essenciais.

“Nosso papel enquanto parlamentares é cobrar o que está errado, mas também reconhecer o que está funcionando. E São Cristóvão está dando exemplo”, concluiu.

Foto: Joel Luiz

Por Alessandro Santos Monteiro