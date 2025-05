Paulo Júnior cobra regularidade no abastecimento de água após transição de serviço para a Iguá

O deputado estadual Paulo Júnior (PV) fez um pronunciamento nesta terça-feira (7) na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), cobrando soluções imediatas para os problemas no fornecimento de água em diversos municípios sergipanos, após a Iguá Saneamento assumir os serviços anteriormente prestados pela Deso.

“Recebemos diversas reclamações da população sobre a falta de água em locais que já possuem rede encanada. Não estamos falando de implantação de infraestrutura, mas da necessidade urgente de regularidade no abastecimento”, destacou o parlamentar.

Paulo Júnior reafirmou que a bancada de oposição está atenta e irá fiscalizar de perto os serviços prestados pela nova concessionária. “Sabemos que tem sete dias que a Iguá assumiu, mas não podemos aceitar que o cidadão continue sofrendo com a falta d’água. O sergipano precisa de água de qualidade em suas torneiras.”

O deputado citou, entre os municípios afetados pela falta de água, Laranjeiras e Gracho Cardoso e lembrou que, no processo de privatização, o Governo do Estado garantiu que todos os problemas de abastecimento seriam solucionados com a entrada da Iguá. “Nossa função é cobrar resultados e garantir que esse compromisso seja cumprido o mais breve possível”, concluiu.

Texto e foto assessoria